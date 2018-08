Social 04-08-2018

Locutor Manuel Angel Castillo resaltó los 35 años de su programa “Los Jóvenes de Ayer”

Ayer, en Radio Amparo de Linares, el locutor Manuel Angel Castillo destacó los 35 años de su programa “Los Jóvenes de Ayer”, el que inició en la desaparecida Radio Soberanía.

Pese a su delicado estado de salud, el profesional del micrófono compartió con algunos colegas y auditores una programación especial para resaltar este aniversario.

“Este es un programa que me hado muchas satisfacciones y que he tenido la oportunidad de conducir en las diversas emisoras en las que he trabajado, y siempre con el cariño de los auditores, que es lo más importante”, indicó.

El conocido locutor dijo que su sueño es crear dentro del programa un premio especial que permita reconocer a distintas personalidades de la comunicación y a quienes destacan por su sentido social con la comunidad.

El programa “Jóvenes de Ayer”, se transmite en Radio Amparo de Linares, de 9.30 a 12 horas.