Nacional 25-12-2018

Lollapalooza 2019: Greta Van Fleet incorpora sideshow y concierto de Vicentico cambia de fecha



La banda estadounidense de rock mostrará su obra debut "Anthem of the Peaceful Army" el 28 de marzo en el Teatro Caupolicán, mientras que el número en solitario del argentino se efectuará un día antes en el mismo recinto.

Una de las bandas revelación de 2018 es Greta Van Fleet, cuarteto oriundo de Michigan, Estados Unidos, que ha dado de qué hablar generando opiniones divididas en la crítica especializada por su gran parecido sonoro a los legendarios exponentes del hard rock, Led Zeppelin.

En el sideshow, los norteamericanos repasarán su debut Anthem of the Peaceful Army (2018), álbum con el que lograron cuatro nominaciones a los premios Grammy. En tanto, el show de Vicentico programado para el mismo día, cambia de fecha para el miércoles 27 de marzo en el mismo recinto. El inicio de venta de los sideshows de Greta Van Fleet, Vicentico y Years&Years, se programa desde el lunes 7 de enero al mediodía en Punto Ticket.