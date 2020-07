Nacional 28-07-2020

Lollapalooza revela el cartel de artistas de su edición virtual



La versión estadounidense de Lollapalooza reveló el cartel de artistas que tendrá para su edición virtual, la que se realizará entre este 30 de julio y el 2 de agosto a través de su perfil de Youtube.

Las cuatro jornadas de streaming serán gratuitas e incluirán algunas presentaciones de archivo que marcaron la historia del festival. Paul McCartney, Lorde, OutKast, Arcade Fire, Yeah Yeah Yeahs, Chance the Rapper y Tove Lo serán los protagonistas de algunos de esos shows.

Además, habrá espectáculos especialmente creados para la ocasión como la reunión de Porno for Pyros tras 24 años y los shows de H.E.R., Kali Uchis, Vic Mensa y Alison Wonderland, entre otros.

Perry Farrell, el creador de Lollapalooza, tendrá una serie de conversaciones con figuras emblemáticas del evento como el baterista Lars Ulrich o el rapero Chuck D.

La transmisión de Lollapalooza 2020 comenzará a las 18:00 horas de Chile en la cuenta de Youtube del festival.