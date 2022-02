Agricultura 26-02-2022

Longaví: 149 agricultores recibieron apoyo de Indap por lluvias que afectaron sus cosechas 2021

Ayuda se materializa luego de un año, dónde los agricultores perdieron su producción por las intensas lluvias de verano, abonos florales y mangueras son los productos que solicitaron para una nueva producción.



En el salón multipropósito del estadio municipal de la comuna, se realizó la entrega de insumos a 149 agricultores de la comuna, ayuda que fue recompensada por las millonarias pérdidas que sufrieron en su cosecha y pos producción del año 2021. La máxima autoridad comunal, Cristián Menchaca, señaló que esto es un compromiso que hizo la ministra de agricultura con los campesinos de Longaví, “Efectivamente, son pequeños agricultores que fueron afectados por el cambio climático, intensas lluvias de verano que perturbaron sus cosechas, es por eso que Indap y Prodesal, quisieron realizar un plan para poder apoyar con insumos y apoyarlos constantemente en la parte técnica, y hoy día se entrega esta ayuda compensatoria que se encontraba pendiente”.

Herman Parada, jefe de la oficina agrícola del municipio local, señaló que, “Hoy día estamos entregando a un grupo de beneficiarios estos productos agrícolas, ya que nuestra comuna se encuentra en fase 2, y por el aforo no podemos hacer la entrega a la totalidad de beneficiarios, sí que hemos decidido poder entregárselos en sus casas a todos aquellos que no han cumplido con el plan de vacunación y no tiene pase de movilidad, lo importante es que se está cumpliendo con lo que ofrecieron las autoridades regionales respecto a esta ayuda para nuestros pequeños agricultores de nuestra comuna, además de todo el apoyo entregado por nuestro alcalde y el equipo prodesal que siempre esta preocupado de poder acompañar en sus procesos a los campesinos de nuestra comuna”.

Finalmente, Maria Fuentes, del sector del El Cascajo, señaló, “Estar muy contenta con la ayuda recibida, nosotros somos pequeños agricultores, y todo la ayuda es bienvenida, ya que el año pasado tuvimos algunas perdidas con la cosecha de frambuesas, así que solo agradecer el apoyo de prodesal de la comuna que nos acompañan siempre en los procesos de siembra y cosechas”.