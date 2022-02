Crónica 23-02-2022

Longaví: Alcalde confirmó inicio de clases para el 2 de marzo



Los alumnos de los establecimientos educacionales municipales de enseñanza media, básica y parvulario tendrán clases obligatorias y en modalidad presencial, de acuerdo a las instrucciones otorgadas por el Ministerio de Educación.



En una reunión extraordinaria realizada en dependencias municipales, el alcalde de la comuna, Cristián Menchaca, se reunió con el jefe Daem, Andrés Parra, para coordinar el inicio del año escolar en la comuna. La principal novedad es el carácter obligatorio para los alumnos de todos los niveles educativos, lo que se espera un retorno masivo a las salas de clases. La máxima autoridad comunal, señaló que, “Hoy no hemos reunido con el jefe Daem para ver el inicio del año académico en la comuna, será de carácter obligatorio para todos los alumnos, no podemos esperar, nuestros niños necesitan ser educados de forma presencial, y el ministerio de educación impartió normas claras, y nosotros podemos tener algunas diferencias con el ministerio, pero también es razonable y entendible, que es entregar las herramientas educativas a nuestros niños y niñas de la comuna”.

Agregando que “quiero hacer un llamado a los papás a normalizar la vida, porque en verano no tuvimos miedo para salir a pasear al lago, las piscinas y los ríos, nos sacamos las mascarillas y tuvimos invitamos en nuestras casas, esto quiero decir que nos relajamos para muchas cosas y no os queremos relajar cuando hay que trabajar o cuando enviamos a nuestros niños a los colegios, así que creo que es fundamental la responsabilidad propia, así que los invitó a seguir el llamado del ministerio a asistir de forma normal a las salas de clases, y sí el centro general de padres y apoderados requiere reunirse con nosotros, las puertas están abiertas para poder dialogar y llevar una decisión consensuada”.

Andrés Parra, jefe Daem, señaló que es muy importante el retorno a clases y los establecimientos educacionales de la comuna se encuentran con todas las medidas sanitarias para un retorno seguro al año académico 2022, “Nosotros estamos regidos por un protocolo que emana desde el ministerio de educación y ya en el mes de febrero se publicó un protocolo, y que contempla como va ser el retorno a clases el año 2022, y este va ser clases presenciales, eliminado la voluntariedad del alumno al asistir o que los padres los manden, y hoy día la asistencia es obligatoria y se va a pasar asistencia, y se va entregar la alimentación de forma presencial en los establecimientos educacionales, y tampoco contempla un aforo, y eso permite que estén todos los alumnos con jornada escolar completa ”.