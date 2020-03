Social 10-03-2020

Por falta de agua: apoderados de La Sexta Longavi realizaron una toma e impidieron las clases en el colegio



Ayer, apoderados del colegio de La Sexta de Longaví, realizaron una toma del establecimiento, y no permitieron el inicio de clases en la jornada del lunes, reclamando por la falta de agua en ese plantel educacional.

Cralos Verdugo, administrador del DAEM se reunió posteriormente con ellos y con el director del establecimiento, precisando que el APR del sector no está dando cumplimiento con los requerimientos de la comunidad y del establecimiento educativo.

“Ellos se están quedando sin agua desde las 9.30 horas en adelante, con todo lo que ello implica en materia de salud. Es una queja legítima y por lo mismo esperan una respuesta tras una reunión que se efectuará este martes con la presencia del alcalde, quien no pudo asistir el lunes porque se encontraba en Santiago”, explicó.

Verdugo dijo también que se abordarán todos los requerimientos de la unidad educativa, incluyendo el retiro de los containers provisionales que se instalaron tras el terremoto.

Para este martes se espera una respuesta. Mientras tanto, las clases siguen suspendidas.