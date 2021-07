Crónica 02-07-2021

Longaví avanza a Fase 2 luego de tres meses de confinamiento



Con una baja en el número de contagios activos y casos diarios, la comuna pasará a Transición del plan Paso a Paso del Gobierno de Chile, a contar desde el lunes 5 de julio desde las 5:00 am.

Luego de los esfuerzos y los llamados de las autoridades a resguardarse dada la alta incidencia de Covid-19 en la comuna, lo que llevó, por varias semanas consecutivas a estar en entre las primeras con mayor contagio a nivel regional.

Ahora, Longaví sale de su confinamiento para pasar a Transición, tal como lo dio a conocer la máxima autoridad, Cristián Menchaca: “Nosotros como autoridad seguiremos insistiendo en tener los cuidados que hemos dicho en reiteradas oportunidades. Hoy día está la peligrosidad de la variante Delta, que es más contagiosa, así que le hago un llamado a todos los vecinos y vecinas, a no relajarnos, sigamos manteniendo el uso de mascarillas, y las personas que no se han vacunado, que lo hagan. Están los centros de salud esperándolos”.

Longaví, cumplirá más de noventa días confinado, pero las críticas de las autoridades por la falta de fiscalización y apoyo del Gobierno central, hizo que el propio municipio local, capacitara a funcionarios locales para poder cumplir con lo establecido en la normativa. La comuna desde el próximo lunes tendrá más movilidad social, por lo que dependerá de los propios ciudadanos poder seguir manteniendo cifras bajas y poder seguir progresando con el plan de retorno a la “normalidad”.