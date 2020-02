Policial 05-02-2020

Longaví: Comerciante denuncia agresión y robo en su domicilio.



El relato de Victoriano Cuitiño da cuenta de una violenta agresión de un sujeto reconocido como agresivo en la comuna de Longaví, que evidencia el peligro al cual estuvo sometido cuando esta persona, accede hasta su domicilio, le propina diversa lesiones con un cuchillo, le roba un monto en dinero y luego, se da a la fuga.

El reconocido dirigente social y comerciante, indicó que “esto ocurrió cuando llegué la tarde del lunes a mi casa, y llega este sujeto, me agrede en reiteradas ocasiones, me produjo diferentes cortes y se da a la fuga. Qué muy mal física y emocionalmente, estuve en riesgo y para peor, me sustrae un monto en dinero. Este sujeto es conocido acá en Longaví y ya interpuse la denuncia correspondiente en Carabineros, para seguir con la investigación”.

Ayer, Carabineros ratificó la presentación de la denuncia y las diligencias tendientes a aclarar esta agresión y robo de dinero desde el domicilio de este reconocido comerciante de esa comuna.