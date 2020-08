Social 25-08-2020

Longaví: Crean nuevos módulos de atención al público dedicado a postulaciones de subsidios a la vivienda



Ante la emergencia sanitaria, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, ha iniciado una serie de postulaciones para las familias de clase media que quieran postular a subsidios a la vivienda, como subsidios de arriendos, que son completamente on line, pero para algunos vecinos y vecinas de la comuna, que no cuentan con herramientas tecnológicas, se pueden acercar hasta las dependencias del teatro municipal de la comuna, para realizar todo tipo de consultas, con dos profesionales.

“Efectivamente, quisimos reforzar la atención en el aérea social, dónde vemos muchas consultas a diario, y no solamente casos sociales, sino que vecinos que desean postular a este tipo de beneficios, pero necesitan orientación para poder realizarlo”, señaló el alcalde Cristian Menchaca.