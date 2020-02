Crónica 13-02-2020

Longaví cuenta con nuevos semáforos en plaza de armas



Alcalde de Longaví, Cristian Menchaca Pinochet, dio a conocer la nueva implementación de semáforos en las calles céntricas de la ciudad.



Son cuatro las nuevas intersecciones que se implementaron en la comuna, y que corresponde a las Calles 1 Norte con 1 Poniente, Calle 1 Norte con 1 Oriente, calle 1 Sur con 1 Oriente y Calle 3 sur con Pasaje La Copa, el monto de inversión para estas 4 nuevas intersecciones supera los 79 millones de pesos, y fueron financiados con recursos de la administración local. Al respecto, el Alcalde, Cristian Menchaca Pinochet, señaló que esta nueva implementación son con recursos municipales, y hoy día tenemos una ciudad con semáforos y con sentido de tránsito, “Estamos inaugurando nuevas intersecciones para dar mayor facilidad a nuestros adultos mayores, para que puedan cruzar sin riesgos, esta es un avenida muy ancha, entonces había que cruzar el auto para tener una buena vision, y nuestro ciudadanos no sabían en que momento cruzar, y la cantidad de vehículos que aumentado en todas las comunas de Chile, y se no estaba creando un conflicto, así que agradecer a carabineros que nos asesoraron para dar mayor fluidez al tránsito en nuestra comuna”.

Capitán de Carabineros de Longaví, Luis Jiménez, señaló que estos semáforos que hoy funcionan nos invitan a poder seguir respetando las normas de tránsito y a seguir circulando con mayor seguridad, y esta situación viene ayudar el trabajo de Carabineros de Chile en la comuna de Longaví, “Tal como lo decía el Alcalde, Cristian Menchaca, este es un avance y un progreso gracias a la gestión municipal, esto no es el azar, esto es una preocupación de la actual administración, y se ha visto reflejado en esto, en la instalación de semáforos, mejoras en infraestructura vial, y eso llama bastante la atención para el desarrollo de la comuna”.