Crónica 14-12-2019

Longaví: Más de 200 usuarios de Indap reciben bonos para alimentos de animales y producción apícola

Más de 16 millones de pesos para agricultores y más de cuatro millones para productores apícolas.

En dependencias del gimnasio municipal de Longaví se desarrolló la masiva entrega de bonos para productores agrícolas y apícolas, con presencia de la Gobernadora Provincial, María Claudia Jorquera, y autoridades locales.



Los bonos fueron entregados por las autoridades regionales, consistente en más de 21 millones de pesos, lo que se destinaron a 157 usuarios para el bono ganadero con una suma cercana a los 17 millones de pesos, y el bono apícola para 56 beneficiados por un monto superior a los cuatro millones de pesos. Al respecto, el Diputado de la República, Ignacio Urrutia, manifestó que, “Efectivamente, estamos haciendo entrega a 213 agricultores un bono de ayuda, porque estamos en una situación no tan compleja como en el Maule norte, pero si tenemos problemas con el tema de la sequía, y esta es una ayuda que va con esa finalidad, con el objetivo de poder ayudar un poco más a los agricultores a palear el tema de la sequía, y para eso se entrega este incentivo de Indap”.

María Solorza Guzmán, del sector de Mesamávida, agradeció el aporte estatal, y manifestó que esto es una gran ayuda para los agricultores porque cuesta mucho encontrar talaje, porque hay poco riego, “A nosotros nos sirve bastante porque no hay talaje para los animales, y he sido beneficiada con este bono y doy gracias a la gente que trabaja acá porque la toman en cuenta como pequeña agricultora y es súper importante para mi este beneficio”.

Finalmente, la Gobernadora de la provincia, María Claudia Jorquera, señaló que, “Hoy día estamos dando una muestra clara de lo que está haciendo Indap en nuestra provincia, con este incentivo que se entregó en la comuna de Longaví a 213 agricultores, de la pequeña agricultura campesina de la zona, y es un incentivo importante porque estamos viviendo momentos difíciles respecto a la escasez de agua que viene desde hace años y que afecta directamente nuestra agricultura, y hoy día ayudando a las personas que tienen animales y aquellos apicultores que requieren de esta mano amiga de Indap, y la idea es seguir trabajando, y hoy el director regional lo anunció que el gobierno regional el próximo año van a venir con un anuncio importante, y esta es una señal para decirle que el gobierno de Chile esta con los campesinos”.