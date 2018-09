Policial 05-09-2018

Longaví: roban 14 vacunos desde predio agrícola en sector Lomas de La Tercera

La propiedad afectada pertenece al ex gobernador Luis Suazo



Nada menos que 14 vaquillas fueron robadas por delincuentes, la madrugada del lunes, desde un predio agrícola del sector Lomas la Tercera, comuna de Longaví. Hecho que pasó desapercibido para controles policiales y las anunciadas fiscalizaciones de organismos policiales e instituciones públicas.

Los vacunos, de un peso promedio entre 300 a 320 kilos, son propiedad del ex Gobernador de la Provincia de Linares y ex concejal de Longaví, Luis Suazo Roca. Precisamente fue el propio afectado, quien señaló que “es un hecho lamentable, junto con ser un perjuicio, llama la atención y es una advertencia que he querido dar a conocer, para que se tomen las prevenciones necesarias y otros propietarios o agricultores, no se vean afectados por este tipo de ilícitos, que aumentan en esta época… la denuncia está hecha y se realizaron fijaciones fotográficas a las huellas de los vehículos que se trasladaron hasta el predio donde se encontraban los animales”.

El lugar hasta donde llegaron los delincuentes, es un campo de 5 hectáreas, donde estaban las 14 vaquillas. Evidentemente, se trata de la acción de una banda organizada, que burló todos los dispositivos anunciados por las autoridades, de fiscalización por probables robos de animales.