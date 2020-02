Deporte 08-02-2020

Longaviana Elisa Pérez “Quiero continuar jugando por la U”

Los motivos económicos la tienen complicada

Tuve la oportunidad de conocer a Elisa, mientras defendía los colores del equipo del Liceo Bicentenario del futbol femenino, dirigido por el profesor Leandro Méndez, que fue un gran motivador para que esta jugadora de la comuna de Longaví, pudiera mostrar sus talentos innatos en el balón pie. Fue sin duda una gran oportunidad que no desaprovecho .Pero , actualmente vive un momento muy complicado, producto de una difícil situación económica que enfrenta y que fue destacada también por el diario La Cuarta “ En Santiago no tenia donde estar , se me complicaban los viajes ,porque yo no tengo pase escolar , entonces desembolso mas de 50 mil pesos mensuales y con lo que me entrega la U , no me alcanza para el mes , señalaba la talentosa jugadora longaviana de tan solo 18 años . Su padre no tiene un trabajo estable y solo aparecen algunos “pitutos” como temporero en esta época estival. Gasto más de 300 mil, mensuales en todo y este dinero sale en su mayoría de los bolsillos de mis padres, dijo la pequeña maravilla seleccionada nacional.

Bingo

Su deseo es seguir en las canchas lo que más le gusta, jugar futbol y tiene fe en que todo pasara y los tiempos serán más fáciles. La fanática “bullanguera” está realizando un bingo con el objetivo de solucionar algunos inconvenientes. Esta actividad se realizará hoy desde las 21:00 horas en el gimnasio municipal de Longaví.

Pérez, agregó que “vamos a tener excelentes premios y estoy tratando de conseguir algunas camisetas de la U y la selección chilena, además de poleras para tratar de hacer algunos sorteos.

La volante del “romántico viajero”, agregó finalmente que el valor del cartón, será de 4 mil pesos y para amenizar esta fiesta contaremos con los grupos Los Morales y Diamantes de Linares. Todas las personas que deseen colaborar y apoyarme con este bingo, me pueden contactar a través de mis cuentas de Instagran (@elii_318) y Facebook (Elisa Pérez).

Esperamos que los longavianos puedan ayudar a su coterránea, asistiendo al evento solidario.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo