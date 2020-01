Crónica 11-01-2020

Longavíanos valoran instalación de nueva Notaría y Conservador de Bienes Raíces



Con presencia del Ministro de la Corte de Apelaciones de Talca, Hernán González, se dio el vamos a las nuevas dependencias, que traerá progreso para la comuna.

Muy felices y agradecidos se mostraron los vecinos de la comuna por la apertura de las nuevas oficinas de la Notaría y Conservador de Bienes Raíces, que fue inaugurada con presencia de autoridades regionales y locales. Las personas podrán realizar todo tipo de contratos para sus negocios, actos jurídicos, y un Conservador de Bienes Raíces donde se van inscribir las propiedades, realizar trámites de aprovechamientos de aguas, tramites de herencia, entre otros.

El Alcalde, Cristian Menchaca Pinochet, señaló estar muy feliz por la nueva Notaria y Conservador de Bienes Raíces, que traerá progreso para la comuna: “siempre los pueblos tienen que avanzar, realizamos gestiones con el Ministro de Justicia, Hernán Larraín, ex senador y un gran amigo, que reflotó este proyecto que para nosotros es muy importante, para el desarrollo para nuestra gente, para que no tenga que viajar a Linares y poder hacer los trámites acá, así que la verdad muy contento por la gente de nuestra comuna”.

Hernán González, Ministro de la Corte de Apelaciones de Talca, señaló que “es un hito muy importante, porque materializa los proyectos que la Corte de Apelaciones ha venido trabajando de hace tiempo, y es muy importante para la ciudad, para la gente, tener muy cerca el servicio, lo que significa, la Notaria y el Conservador, así que es un paso muy importante para la comuna”.

En tanto, Ricardo Sánchez, abogado, Notario Titular y Conservador de Bienes Raíces de Longaví, señaló que, la comunidad de Longaví podrá hacer trámites como declaración jurada notarial, escritura pública para poder vender algo, o realizar alguna transferencia de un vehículo, estarán los servicios en esta notaria, y los tramites correspondiente al Conservador, es que lleva el registro de todas las propiedades de bienes raíces y derechos de aprovechamiento de aguas, o cualquier persona que quiera vender o heredar algo, una prohibición o hipoteca, lo podrá hacer en estas oficinas, “Esta notaría parte el día 18 de diciembre del 2019, fecha en que juré como notario y conservador de la comuna de Longaví, ahí dimos el vamos a esta notaria, estuvimos al comienzo haciendo los ajustes necesarios, y hoy día 9 de enero, estamos haciendo nuestra inauguración a través de un acto ciudadano al que hemos invitado no solamente a autoridades judiciales, sino que principalmente a los más beneficiados por que se abra esta notaria y este conservador, que es la comunidad de Longaví, las JJVV, y clubes de adulto mayor”.

Ramón Castillo, presidente de la Junta de Vecinos de San Raúl, manifestó que “es una noticia muy importante e interesante, porque esto viene a llenar un espacio que la comuna no existía y esto va ayudar a nuestros vecinos, y como lo decía el notario es un avance tremendo para toda la comunidad”.

Finalmente, María Elena Ocares, representante de los adultos mayores de la comuna, señaló que “nos parece muy bueno, porque todos los trámites notariales había que hacerlo en Linares, de partida ya estamos economizando en pagar el traslado a Linares, y cada vez que ganamos un proyecto teníamos que partir a Linares, así que muy feliz por el progreso de nuestra comuna”.