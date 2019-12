Crónica 22-12-2019

Lorena Castro, directora de Género de la UTalca: “La Universidad de Talca cuenta con una institucionalidad para abordar la violencia de género”

La funcionaria recordó el Protocolo de Actuación de la casa de estudios que establece un procedimiento de denuncia basado en los principios de respeto, confidencialidad, resguardo y presunción de inocencia. La norma establece orientaciones de procedimiento a través de la Dirección de Asuntos Jurídicos.

Desde 2006, el 19 de diciembre es conmemorado como el Día Nacional contra el Femicidio y fue instaurado en honor de la pequeña de seis años Javiera Neira, quien en 2005 fue asesinada por su padre como un castigo contra su madre, quien además fue víctima de un ataque que casi le cuesta la vida. Desde la Dirección de Género de la Universidad de Talca se sumaron al llamado a “erradicar la violencia machista” durante esta jornada.

En los últimos días, la Universidad de Talca condenó, a través de una declaración pública, toda manifestación de violencia de género, sea esta física, psicológica o sexual, y manifestó que solidariza con todas las personas que han resultado afectadas por este tipo de hechos que atentan gravemente contra los derechos humanos.

En el texto, se recordó que la institución cuenta con una institucionalidad para abordar estas situaciones, con un Protocolo de Actuación que establece un procedimiento de denuncia basado en los principios de respeto, confidencialidad, resguardo y presunción de inocencia.

“Hemos puesto atención a todos los casos, diferenciando las denuncias formales con aquellas ‘funas’ que aparecen en las redes sociales”, sostuvo Lorena Castro, quien encabeza la Dirección de Género. Y explicó que en aquellos hechos que revistan carácter de delito se abordarán con los organismos judiciales correspondientes, por exceder el ámbito de competencia de la normativa institucional.

“La institución no puede tener una postura neutral frente a la violencia de género, debe manifestarse de forma clara en contra de ella. Hay que poner especial atención en las víctimas y favorecer el contacto de éstas con nuestra Dirección, para que reciban orientación sobre los procedimientos legales e institucionales que corresponda aplicar, así como las medidas de apoyo que resulten pertinentes”, acotó la funcionaria.

Incluso, cuando no haya una denuncia formal “es importante que nosotros tengamos conocimiento sobre los hechos que están afectando a la comunidad universitaria, de esta forma ponemos en conocimiento a la autoridad correspondiente, para que esta determine el procedimiento a seguir”, indicó.

Se considera como violencia de género aquellos actos que tienen relación con abusos sexuales, violencia física y psicológica, acoso y hostigamiento sexual, ciberacoso, violaciones, entre otras.

“Las funas ocurren principalmente en las redes sociales, a través de juegos en línea y comunidades virtuales, lo que nos obliga a meternos en ese mundo. Hay mucho por hacer”, hizo hincapié Lorena Castro. En esa línea, recalcó que “lo que no puede ocurrir es que miremos estas situaciones desde lejos, no darles atención porque no aparecen nombres o porque se trata de situaciones de dos estudiantes en el ámbito privado”.

POLÍTICA DE GÉNERO

A través de la Resolución Universitaria 818, la Institución promulgó la aprobación del Protocolo de Actuación frente a Situaciones Constitutivas de Violencia de Género y/o Discriminación Arbitraria. La confección de este documento estuvo a cargo de la Dirección de Género con la colaboración de representantes estudiantiles, académicos y funcionarios administrativos.

El documento fija la postura institucional y es la base para las acciones de prevención, acompañamiento y reparación de afectados, sigue los lineamientos del Mineduc, unifica el procedimiento de actuación, incorpora anexos para facilitar su comprensión y utiliza un lenguaje claro con apego a las normativas internas y externas.

Posee un marco conceptual donde se muestran las definiciones de violencia de género, discriminación arbitraria, acoso sexual, algunos ejemplos de prácticas que constituyen acoso sexual y cuándo es acoso sexual y cuándo no lo es.

También específica una serie de pasos que debe realizar una persona cuando es víctima de una acción de violencia de género y discriminación arbitraria. En primer lugar se explica cómo realizar la denuncia, donde se establecen tres vías: en la oficina de la Dirección de Género de manera presencial o por escrito, a través del correo electrónico denunciasviolenciadegenero@utalca.cl o también por Intranet, al pulsar el ícono “Denuncias Violencia de Género”.

Posteriormente, el Protocolo indica qué pasa una vez que se realiza la denuncia y cuáles son las sanciones a las que se expone la persona denunciada, las cuales varían según su gravedad.

Por último, el texto concluye con siete recomendaciones dirigidas a las personas de la Universidad que de manera directa o indirecta tomen conocimiento de una situación de violencia de género o discriminación arbitraria en el contexto de la actividad universitaria.

AVANCES

Un importante avance registra el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en temas de género al interior de la casa de estudios. Se reformuló el Protocolo de Actuación ante Situaciones Constitutivas de Violencia de Género y/o Discriminación Arbitraria, con la participación de todos los estamentos y visado por la Dirección de Asuntos Jurídicos.

De igual modo, se incorporó la declaración jurada asociada a cada nuevo nombramiento o contratación de funcionarios académicos y no académicos. Por eso, por ejemplo, todas las contrataciones a honorarios 2019 contemplan cláusula relativa al respeto a los miembros de la comunidad universitaria, absteniéndose de cualquier afectación a la dignidad. Asimismo, se han desarrollado los procedimientos disciplinarios instruidos a partir de las denuncias efectuadas, de acuerdo a la normativa interna y legal aplicable.