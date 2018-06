Opinión 12-06-2018

Los 100 años de Margot Loyola

Pienso que el hecho es conocido. Tuve la fortuna y la dicha de recibir durante años el cariño inmenso de Margot. Si mi gran amigo Osvaldo Cádiz fue su esposo y compañero fiel de todas sus horas; yo tuve por suerte incomparable el llegar a sentirme como uno de los hijos espirituales que el corazón grande de Margot engendró durante su larga vida de Maestra.

Maestra de chilenidad, de amor a la Patria. De amor profundo por nuestro pueblo de todos los rincones de Chile y de América, de sus sentimientos, de sus costumbres y tradiciones, de sus genuinas formas de ser y de sentir, manifestadas en su cantar, en su danza, en su risa y en su llanto.

Yo le llamé siempre “Madrina”, ocupando ese hermoso giro del que se vale nuestra gente de campo, para llamar madre a la que, no siéndolo, se le llega a sentir como tal. No es cierto que la vida prodigue a las personas la sola oportunidad de tener hijos de la naturaleza. Los hijos del espíritu también reconocen maternidad y paternidad; y, muchas veces, estos últimos alcanzan a crear vínculos de sentimientos que se elevan tanto o más que los primeros. El amor cobijado en un rincón del alma de las personas, se superpone a cualquier cuestión del orden material.

En días ya próximos, Margot cumplirá cien años de vida. De una vida no extinguida por la muerte, ni el olvido de los suyos, ni de su pueblo.

“La vida no es la vida que vivimos// la vida es el honor, es el recuerdo, // por eso hay muertos que en el mundo viven// y personas que viven en el mundo, muertos …”

Margot amó a la Patria como pocos otros – ¡ ay… desgracia grande el que no todos amemos a la Patria como se debiera ! – y tuvo, además, la singular nobleza de no olvidar jamás su cuna materna, el jardín de su infancia y juventud, ese nuestro Linares que, sin embargo, no siempre le fue cariñoso y agradecido.

Tantas veces, demasiadas veces, nuestro Linares no correspondió sus abrazos tiernos de hija predilecta con el mismo calor con el que ella los daba. A pesar de los pesares, Margot amó profundamente y sin recelos a su Linares.

Tanto amó y respetó a Chile y a Linares, que nunca ocultó ni disfrazó su origen. “Yo – dijo mil veces en actos públicos solemnes de las universidades y academias, dentro y fuera del país – no soy más que una campesina del Maule”. En ese solo concepto ella envolvía toda su identidad y todo el currículo de su gigantesca obra artística.

Como Nicanor Parra, nunca ocultó su nombre de pila y familia. Nunca se escondió ni se encumbró a través de un “seudónimo” más pretencioso o elegante. Con la bandera blanca y limpia de “campesina del Maule”, representada en el albo pañuelo que en sus manos semejaba una paloma en vuelo, recorrió Margot el mundo llevando los suspiros, la alegría, las esperanzas y el llanto de nuestro pueblo, envueltos en tonadas y cuecas que resonaron en los más importantes escenarios.

¿ Quien si no ella fue la primera que llevó el cantar popular chileno a las aulas de la Universidad, al Teatro Municipal de Santiago, a las principales Academias del mundo ?... ¿ Quien si no ella fue la primera en conquistar el Premio Nacional de Música con la voz del pueblo ?... ¿ Qué alondra maulina voló más alto que ella, cruzó el Andes, el desierto, el océano, permitiendo que el viento le llevara a cielo abierto , junto a su guitarra, para que la voz del alma de Chile se conociera en Europa, Rusia, América ?... Margot junto a Violeta se alzaron como las dos más grandes artesanas de la voz que emana, como música de vertientes, desde las entrañas históricas de la chilenidad.

Un día lejano, con solo una modesta guitarra linarense y una maletita pobre cargada de esperanzas tomó, chiquilla sola, el tren a Santiago, en la Estación de Linares. Imagino la escena. El tren a carbón. Sus padres inquietos y emocionados. Margot asomada a la ventana del carro de tercera, con asientos de palo, agitando su pañuelo blanco en la partida del gran viaje hacia su futuro. Un futuro que nadie podría haber imaginado en su extensión ni altura. Solo ella.

¿Quién aplaudía entonces la música chilena?... ¿ Quien imaginaba en aquellos años que los “chiquillos” - Margot, Violeta, Nicanor y otros pocos más - serían capaces de levantar el cantar chileno hasta hacerlo joya viva de nuestro Patrimonio Cultural ?...

Debemos celebrar en grande los 100 años de Margot. En todo Chile. Pero, en Linares más y mejor que en otra parte alguna.

Porque sería una vergüenza muy grande, difícil de tolerar, que llegara a suceder que en tierras ajenas recibiera Margot grandes homenajes y tributos; mientras aquí, en tierra propia, nos mostráramos nosotros ingratos e indolentes.

¡Algo que no puede siquiera pensarse ¡…



FOTO: Abránquil: Emma Jauch, Jaime González, Luis Valentín Ferrada y Margot Loyola.





(Luis Valentín Ferrada V.)