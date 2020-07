Deporte 21-07-2020

Los 100 años del Estadio de Linares



El Estadio de Linares cumplió ayer, 100 años de vida. Una historia que comenzó el día 10 de Junio de 1920, cuando fueron adquiridos los terrenos denominados “El Guindal” y “El Manzanal” por parte de la Federación Sportiva de Linares a la Sra. María Marina Toro viuda de Cifuentes, según repertorio 344. La inauguración de dichas instalaciones se realizó el día 20 de Julio del mismo año. En el año 2021 se adquirieron terrenos contiguos a María Petrona Muñoz viuda de Reyes, según reportorio 696, con motivo de ampliar el recinto deportivo.



Denominado “Tucapel Bustamante Lastra” el 29 de Junio de 2016, por decreto exento número 3383 “nominase al Estadio Fiscal de Linares como Tucapel Bustamante Lastra”. Fue bautizado en honor al destacado entrenador linarense, quien dirigió interrumpidamente a Deportes Linares (anteriormente denominado Lister Rossel) durante 3 décadas. “Don Tuca”, como era conocido nació el 06 de Enero de 1922, jugó en Español y Olimpia, dos de los clubes que dieron vida al Club Deportivo Lister Rossel. Fue ayudante técnico de Omar Cabral, José Luis Boffi y Guillermo Báez, ex entrenadores del cuadro linarense, de quienes aprendió los secretos del fútbol como lo mencionaría en una entrevista. Dirigió dos de los mejores equipos de Linares: El Lister Rossel de 1968 y “Los Toros” (apodo Deportes Linares que nació en esas temporadas) en 1981. Su última temporada en el equipo fue en 1992. Luego se dedicó a la dirección de las divisiones inferiores del club. Tucapel Bustamante falleció el 26 de Abril de 2016 no pudiendo contemplar su nombre en la entrada del estadio.



El recinto deportivo ha contemplado grandes eventos, como la Liguilla Final de Tercera División 1994 y la final de la misma división en 2004. También ha sido sede del Campeonato Nacional de Atletismo en 1924 (Fuente diario “El Heraldo” 6 de febrero de 1958). Es la sede del Club de Deportes Linares ex Lister Rossel, albergando partidos de futbol desde la Primera B hasta la Tercera B de nuestro fútbol hasta el Campeonato Regional de Concepción y el Regional Central-Sur (1960-62). De igual forma ha acogido finales de la Copa de Campeones de Clubes y Selecciones Adultas de ANFA Maule, como en 2007 y 2018 entre otras. También ejercieron la localía Ñublense de Chillán en 2008 (8 partidos de primera división) y Rangers de Talca el 2010 (9 partidos en Primera B). La mayor asistencia controlada se dio el 26 de diciembre de 1971, cuando con un público de 9.975 espectadores (Fuente Estadio), Naval venció por 2-0 al elenco local y ascendió por primera vez a la división de honor.

Nuestros agradecimientos a los autores de esta nota Diego Barrios y Gonzalo Flores.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo