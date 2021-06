Opinión 16-06-2021

LOS 34 QUE QUIEREN SER REYES





La semana pasada 34 convencionales constituyentes firmaron una carta en la que llaman a "hacer efectiva la soberanía popular de la constituyente, expresada tanto en el reglamento como en las normativas que debe darse, sin subordinarnos a un Acuerdo por la Paz que nunca suscribieron los pueblos". Con estas palabras intentan engañar a Chile, planteando la idea de que salirse de los márgenes del acuerdo generaría una “soberanía real del pueblo” cuando en realidad los únicos que ganarían más poder con esto serían ellos mismos, dejando al país completamente indefenso frente a las decisiones que puedan tomar y omitiendo deliberadamente el riesgo que implica para el bienestar de Chile que un puñado de personas tengan poder ilimitado para tomar decisiones. No lo dicen, pero el oscuro fin que buscan estos firmantes, bajo la engaño y el disfraz de una supuesta soberanía de la gente, es tener atribuciones absolutas sobre el futuro de nuestra nación, poniendo más que nunca en peligro la soberanía que tiene el pueblo chileno en su democracia.

Es por eso que no hemos de perder aquello que nos ha caracterizado como nación en los últimos años; la capacidad de salir de las crisis de manera institucional y democrática. Sin ir más lejos fue así como nos liberamos de la dictadura y conseguimos redactar una nueva constitución, no con bombas ni con armas sino con marchas y con votos.

Nuestro deber es defender la nueva forma de democracia que está surgiendo en nuestro país, aquella que logró sacar las desigualdades que estaban ocultas bajo la alfombra y que se apresta para que el pueblo realice los cambios que necesita de forma pacifica, sin que ningún grupo ni persona pueda hacerse con el poder absoluto, menos ahora que el país tiene urgencia de justicia y cambios reales.

Es por esto que no debemos permitir que estas 34 personas, que no representan ni un tercio de la Convención Constitucional, tengan atribuciones ilimitadas que pueden truncar el sueño democrático que se gestó en las calles de nuestro país y que se materializó en los votos el día 25 de octubre del 2019 y el 15 y 16 de mayo del 2020, en donde vencieron, en su mayoría, aquellos que quieren realizar cambios profundos a nuestra sociedad sin acaparar el poder absoluto.

Creo en un Chile libre, sin dictadores, sin juntas de gobierno, sin que ningún grupo tenga todo el poder para sí, venga de donde venga. No debemos arruinar el primer gran paso que podemos dar como país hacia el camino de la justicia social y la dignidad, solo porque unos pocos buscan engañar a la población para darse atribuciones de reyes siendo que fueron elegidos como constituyentes.

Tenemos en la nueva constitución una oportunidad única para mejorar Chile, y por eso se deben respetar sus reglas, porque así y solo así, el pueblo chileno podrá ser de una vez por todas soberano de sí mismo.





(Italo Merino)