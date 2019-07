Opinión 23-07-2019

Los adultos mejores no pueden esperar

Cuando hablamos de salud y de bienestar, automáticamente se nos viene a la cabeza la importancia que tienen esos dos conceptos para la ciudadanía, pero específicamente para los que se encuentran en una edad madura y los que están ad portas de llegar a ella.

La población de adultos mayores en la Región del Maule supera los 250 mil y se han convertido desde el primer día de nuestro gobierno en una de nuestras prioridades. Hoy, es un hecho que nuestra población está envejeciendo, que cada día nacen menos niños y la esperanza de vida continua en crecimiento.

Sin embargo, actualmente en nuestro país se encuentran únicamente 104 especialistas geriatras, una cifra bastante baja que en comparación a la cantidad de adultos mayores es insuficiente y no logra una cobertura completa, con un promedio de 30.000 Adultos Mayores por cada Geriatra. A raíz de eso, se levantó la inquietud y el interés, por parte de la Primera Dama, Cecilia Morel: el programa “Más geriatras para Chile” y lograr un aumento en el número de geriatras en un 50%, además de equipos especializados en el envejecimiento.

Pero, ¿cómo se pretende realizar este cambio? Levantaremos como gobierno una invitación a las universidades para insertar el tema en las mallas curriculares, orientar y potenciar el interés en los jóvenes para que se animen, se motivarán los post títulos con becas de especialidad para Gerontología. Estamos convencidos que será un salto ayudará al desarrollo de nuestro país.

Cada uno de nosotros llegará a esa edad, y ser adulto mayor es un derecho humano, y por tanto, no debe ser un problema, sino que, una oportunidad y el tiempo pasa muy rápido. Decidimos que los adultos mayores, son quienes están iniciando una etapa y la salud es uno de los problemas que lamentablemente los aqueja, el cual es un escenario inevitable, por lo mismo, no podemos hacer oídos sordos. Los escuchamos desde el primer día y así lo continuaremos haciendo.

Este esfuerzo se enmarca en el programa Adulto Mejor que lidera nuestra Primera Dama y que ahora se une con el Ministerio de Salud. Ya se han incorporado nuevas patologías al AUGE, seguimos trabajando para dar mejor acceso al sistema público de salud, la implementación de 17 Unidades Geriátricas de Agudos (UGA) en hospitales de alta complejidad a lo largo de Chile y el programa “Ríe Mayor”, que incorpora prótesis fija y extiende la cobertura Auge entre los 60 y 70 años. Además de seguir avanzando fuertemente, con convicción y entusiasmo, en una importante Reforma de Pensiones.

Esperamos, que para el 2022 se formen 156 médicos geriatras y 70 nuevos médicos en etapa de destinación y formación (EDF) adscritos al curso de manejo de situaciones complejas. No podemos seguir esperando. Nuestros adultos mejores no pueden seguir esperando, para lograr este objetivo debemos trabajar desde ahora, para que todos los esfuerzos unidos logren que levantemos sonrisas, alegría, tranquilidad y adultos de edad madura que no se sientan abandonados o sin opciones en salud, sino, que cuando lo necesiten los especialistas estén preparados para recibirlos ante cualquier dificultad.





(Jorge Guzmán Zepeda, Seremi de Gobierno de la Región del Maule)