Deporte 17-08-2018

Los albirrojos ante Colina no tienen margen de error

Estuvimos en la última práctica futbolística, donde el estratega Rubén Martínez ya tiene la absoluta claridad en torno a los titulares que saltarán al césped del Tucapel Bustamante mañana desde las 17:30 horas.

Pudimos apreciar que en el fondo irá con una línea de tres, con un solo cambio. Ingresará desde el primer minuto Javier Parra, quien estaba expulsado. Ingresará por Diego Fuentes, los que formaran un tridente en el mediocampo con los dos Parra e Iturra. Así se va conformando el “once” del Depo que está con la obligación de sumar los tres puntos si quiere seguir luchando por lograr la clasificación. Por eso el entrenamiento fue muy duro, entre los titulares y los suplentes donde el técnico repetía una y otra vez las jugadas, sobre todo las pelotas detenidas, que eran todas ejecutadas por Iturra, una de las ultimas incorporaciones de los albirrojos quien ha tenido un rendimiento bastante aceptable.

Sobre el rival el equipo de Colina, que está tercero en la tabla de posiciones con 31 puntos, 5 más que los linarenses, el deté dijo que “ya no tenemos margen de error. Tuvimos una jornada futbolística que fue muy intensa todos los jugadores están buscando la oportunidad, todos quieren jugarse la opción y poner en la cancha las características que cada uno tiene, entonces en lo personal es complicado hasta para hacer la banca lo que me tiene muy contento la entrega y la actitud de cada uno de los muchachos. Mañana enfrentamos a un rival directo donde tenemos claro que, aunque ganemos, tenemos que seguir mirando hacia arriba, pero vamos a ir partido a partido. Nos costó digerir la caída frente a Tomas Greig, ya que no estaba en los planes de nadie haber perdido puntos con un equipo que mostró muy poco. El consuelo que nos quedó es que del punto de vista de la propuesta fuimos siempre protagonistas, si bien es cierto el equipo no pudo teniendo una posibilidad tan clara como un penal que a lo mejor hubiese cambiado la historia, pero me quedo con lo que este equipo está entregando con la característica de ir al frente, no refugiarse, y buscando el protagonismo. Cuando jugamos aquí de local ante Macul tuvimos más de 10 oportunidades y concretamos cinco”.

RADIOGRAFÍA DE AC COLINA

El estratega agregó que “hemos estudiado muy bien a Colina, sabemos cómo juega. Quizás vendrán pensando en rescatar un empate, lo cual nos es malo para ellos, para seguir manteniendo una diferencia con nosotros. Pero, ojalá que jueguen de acuerdo a la ubicación en la tabla de posiciones, porque a nosotros nos favorece ese estilo de juego. Nosotros intentaremos desde el primer minuto apretarlos arriba como ha sido la tónica de nuestro plantel. Por eso ojalá que Colina venga a jugar de igual a igual, porque eso nos permitirá tener algunos espacios para poder aprovecharlos de buena forma”.

POSIBLE ONCE

En la mente de Martínez, ya está el probable equipo que tendría una sola novedad: el regreso de Javier Parra: “quiero tener un hombre en el mediocampo que me dé la posibilidad de quitar y de recuperar rápidamente el balón por eso me decidí por Parra, que estará en su función con Matías Parra y Mauricio Iturra”.

De no mediar algún inconveniente porque abandonó los últimos minutos del entrenamiento Felipe Tenorio, por precaución, los “once” toros albirrojos que estarán mañana desde las 17:30 horas frente a Colina, en la cancha principal del polideportivo de la calle Rengo, serán: David Pérez, Alejandro Fariña, Bastián Irribarra, Javier Parra, Mauricio Iturra, Matías Parra, Johan Barrera, Eliacer Pérez, Edgar Saldaña y Julio Castro.

ASAMBLEA GENERAL

También para la jornada de mañana está programada la asamblea general de socios del club Deportes Linares, en cuya tabla están los siguientes puntos: Elección comisión electoral, Fecha de elecciones y varios. Esta convocatoria se realiza según título X, articulo 42 de los estatutos vigentes de la institución. Ha sido convocada por el directorio para esta sábado 18 de agosto a las 11:00 de la mañana en las dependencias del Consejo Local de Deportes, calle Lautaro 768. Pueden asistir todos los socios y votar los que estén al día en sus cuotas.

VALOR ENTRADAS

Los dirigentes esperan como siempre una gran presencia de la hinchada en el estadio, porque se juega con un rival directo puntos que son valiosos buscando la clasificación. El precio de las entradas son los mismos de los encuentros que el “depo” ha jugado de local: Socios $ 1.000, General $ 2.000 y visita $ 3.000 .



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo