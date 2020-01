Deporte 16-01-2020

Los albirrojos comenzaron Campaña de Socios para temporada 2020 en Segunda Profesional

Lo que todos estaban esperando. Se inició la campaña de socios para el presente año. Una de las novedades será el ingreso gratuito a los partidos oficiales del Torneo de Segunda División, Copa Chile y amistosos. Este año, lamentablemente, no incluye la camiseta como fue la temporada anterior, lo que era un buen “gancho” para los amantes del “depo”. Pero, desde el directorio argumentaron que habrá descuentos especiales en la indumentaria oficial 2020 y en una red de tiendas comerciales asociadas. Son algunas de las novedades de esta propuesta que tiene el Club de Deportes Linares, para quienes se hagan socios en este periplo 2020.

La campaña de captación se inició a través de la plataforma www.ticketpro.cl , tendrá tres etapas. La primera comenzó y finalizará el 10 de febrero con los siguientes valores: Sector Achibueno (Galería) $ 55.000, Socio Ancoa (Tribuna Lateral) $77.000, Socio Maule Sur (Block J) $ 121.000.

La segunda etapa se iniciará el 10 de febrero hasta el 8 de marzo, con los siguientes precios: Socio Achibueno(Galería) $77.000; Socio Ancoa (Tribuna Lateral) $99.000 y Socio Maule Sur (Block J) $ 143.000.

Mientras que la tercera y ultima etapa se parte el 9 de marzo y termina el 5 de abril, donde el Socio Achibueno (Galería) $99.000; Socio Ancoa (Tribuna Lateral) $121.000 y Socios Maule Sur (Block J) $165.000.

Un dato importante es que todos los valores incluyen cargo por servicio y los socios de Deportes Linares 2019, recibirán un 10% de descuento.

Para el timonel linarense, Marco Álvarez “se ha iniciado un gran desafío, reunir 1.500 socios, para la institución, que necesita más que nunca de la ayuda de la comunidad para poder realizar una gran campaña en el profesionalismo. Tenemos mejores beneficios que la temporada anterior porque habrá ingreso gratuito en todos los partidos oficiales, que, entre torneo nacional y Copa Chile, suman 22. A esto se suman rebajas para adquirir la camiseta oficial del club, así como otras indumentarias”.

Otro punto interesante es que “los socios tendrán acceso a todas las asambleas. Tema no menor, puesto que, en el presente año, el estar en el fútbol profesional nos exige desafíos deportivos importantes, que debemos enfrentar todos los linarenses, para que nuestro club, llegue a la Primera B”.

Para quienes no se manejan bien en Internet, existe la posibilidad de hacerse socio, en la Tienda Hites Linares, ubicada en calle Independencia 470 , pagando en efectivo , con tarjeta de débito o también en cuotas a través de tarjetas de crédito.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo