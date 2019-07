Deporte 26-07-2019

Los albirrojos continúan invictos tras ganar a Osorno y ahora se preparan para enfrentar a Brujas de Salamanca

Al final el partido ante Osorno se jugó en una cancha con pésima iluminación en la comuna de Río Negro, y en un horario en que el aire era irrespirable como lo comentarían, los jugadores. Pero aquello no fue impedimento para que el “depo” siguiera con paso firme en el torneo. Fue superior el cuadro linarense, incluso hubo oportunidades que no pudo concretar en el primer tiempo, con Nazareno Fernández, Julio Castro y Sebastián Orellana. Un encuentro que fue intenso porque los osorninos no querían perder puntos jugando en casa. Hasta al “comandante” sufrió la mayor cantidad de faltas, porque todos saben que es un exterminador de área y era la única forma para frenar el ataque albirrojo.

En la segunda etapa los dirigidos por Luis Pérez Franco, se dan cuenta que perfectamente pueden ganar el partido. Julio Castro, habilitó a Lucas Mondaca quien quedó solo frente al portero y no pudo finiquitar. Luego sería el propio, Castro quien quiso colocar un balón al ángulo ante la salida del portero local y la pelota caprichosamente se va de la cancha.

Aunque faltaba algo más, corría el minuto 71 cuando se produce un tiro libre para Linares, y el cabezazo impecable de Ian Pavez, para anidar el balón en la red. Algunos jugadores de Osorno reclamaron al juez porque según ellos le habían cometido una falta al portero, pero fueron desestimados esos reclamos y fue válido el tanto para el exclusivo líder del torneo y único invicto. Y de paso este equipo rompió una racha negativa que señalaba que Deportes Linares no ganaba en Osorno, es más, primer triunfo logrado por los “toros”.

PROTAGONISTAS

Una tremenda alegría había en el camarín ganador, tras este triunfo donde el equipo sumo tres puntos de oro. Para Julio Castro, esta victoria les permite alejarse más en el liderato: “fue un partido muy complicado, en una cancha angosta y bastante dura. Hicimos un partido bastante inteligente cuando no pudimos desarrollar nuestro fútbol, no dimos por pedida ninguna pelota y lo sacamos adelante como equipo. Tuve una ocasión clara, pero no la pude aprovechar. Esperamos que mañana en nuestra cancha y con la hinchada seguir sumando para continuar con el objetivo de ascender al fútbol profesional”.

En tanto que Lucas Mondaca, dijo que fue un partido bastante difícil: “Osorno, fue un equipo que nos complicó desde un principio. Nos cambiaron el estadio a última hora, pero igual sacamos adelante este duelo. Esto es fruto del trabajo que desarrollamos en la semana, principalmente en pelota detenida y en esta oportunidad se nos dio”.

En tanto el goleador del partido Ian Pavez, coincidió que no fue para nada fácil este partido: “ellos ingresaron a jugar su opción, pero nosotros teníamos claro que había que ganar y tuve la suerte de haber marcado el gol donde anticipé al portero y pude con un cabezazo anotar. Creo que el trabajo ha sido fundamental para mantener el invicto y la punta del campeonato. Por eso hacemos el llamado al hincha para que mañana nos venga a apoyar porque jugaremos otra final”.

En el partido ante Osorno, fue expulsado el jugador linarense Cristian Monsalve, por lo tanto, es una de las bajas que presentara el “depo” para el compromiso de mañana.

LUCES

Ayer después de tantos reclamos por la mala iluminación se estaban reparando las luminarias de las torres del Tucapel Bustamante Lastra. Ojalá, que también hayan dirigido mejor los focos para iluminar la cancha, porque hay algunos sectores en que se producen muchas sombras. Esperaremos para saber qué tal quedo el trabajo que realizó esta empresa, en todo caso mañana vamos a salir de la duda.

Cabe recordar que este tema lo planteó en la última sesión del Concejo Municipal el concejal Luis Concha, tras lo cual se realizaron los trabajos.

El duelo ante Brujas de Salamanca está pactado para las 18:00 horas de este sábado. Los dirigentes han hecho un llamado para que la gente compre sus entradas en el teatro municipal para darles un respaldo a los jugadores que están cumpliendo con una espectacular campaña, que los tiene solos en la punta y como únicos invictos del fútbol chileno.

Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo