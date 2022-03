Deportes 25-03-2022

Los albirrojos Continúan su preparación con incertidumbre en la participación en el campeonato de Tercera



Dirigentes han jugado al misterio y no han entregado mayores informaciones de las reuniones en Santiago



Un partido para estirar las piernas, realizó Deportes Linares ante Naranjal de Villa Alegre, cuadro que se prepara para la copa de campeones. De acuerdo a quienes estuvieron en el Polideportivo Tucapel Bustamante Lastra, Naranjal, fue uno de los equipos que no presentó mayores problemas, porque la diferencia no sólo se vio reflejada en el marcador sino que en todo. Lo que sin duda habla del trabajo que está efectuando el cuerpo técnico liderado por Luis Pérez Franco, quien señaló :“fue un partido en el que el equipo mostró mucha intensidad, independiente del rival que juguemos, esto es para preparase para lo que viene, atacar por todos los frentes y por las bandas y siempre defendernos para controlar el balón y presionar para recuperar la pelota. La idea es sacar el máximo provecho a estos partidos amistosos, porque no nos olvidemos que hace poco terminamos la pretemporada y por eso debemos jugar con diferentes rivales para que los chicos se puedan soltar y mejorar en todos los aspectos. Queremos llegar lo mejor posible al campeonato. Buscando los ataques construidos, pero tengo Fe y confianza en estos chicos que están realizando un buen trabajo”.

Para el jugador Héctor” conejo” Muñoz, fue un buen partido: " sin duda que nos sirve, para ir agarrando el ritmo que necesítanos para este año, tomando las palabras que quiere el profe, aunque ya conozco el estilo de juego que desea impregnar el técnico y estamos intentando lo mejor con mucha comunicación con mis compañeros, para la proyección en el ataque”.

Uno de los autores de los goles, fue Carlos Svec, quien anotó un tanto de tiro libre: “agradecer al hincha que llegó al estadio, en lo personal estamos tratando de volver a nuestro nivel, llegué desgarrado, pero de a poco estoy volviendo con mi sello futbolístico, aunque me falta. Por eso vamos a seguir con los entrenamientos para recuperarme físicamente “.

Los albirrojos ganaron por 8 a 0 a Naranjal de Villa Alegre, en un partido en el que se notó demasiado la diferencia entre un equipo netamente amateur y Deportes Linares, que continúa con su preparación para el torneo de Tercera División.

En relación a este tema, mucho hermetismo en los dirigentes sobre el futuro de la institución y los viajes a Santiago en ANFA nacional, solamente esta tarde en asamblea de socios, esperan entregar noticias. No será demasiado el misterio estimados dirigentes? . El hincha necesita saber qué pasará con Deportes Linares.



