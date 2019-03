Deporte 26-03-2019

Los albirrojos igualaron con Huachipato en un interesante partido amistoso

El próximo desafío es Real San Joaquín con el debut en el torneo el sábado a las 20:00 horas en Santiago

Tuvieron que pasar muchos años para que un equipo de la Primera A del fútbol chileno, pisara los pastos del polideportivo de la calle Rengo. Esta vez fue el cuadro de Huachipato, que arribó con la mayoría de sus figuras, incluyendo el querido José “pepe” Rojas, ex Universidad de Chile, que fue el más aplaudido y solicitado para una fotografía. Tuvo tiempo para todos. Se notó la diferencia de un jugador que tiene trayectoria en el fútbol, pero que no pierde la humildad. Sin duda un ejemplo para muchos que se creen estrellas.

Si vamos al terreno futbolístico, fue Huachipato quien tomó las riendas del partido como era de esperar, un elenco que tiene entre sus filas a jugadores extranjeros que también aprovecharon de mostrarse para el técnico Nicolás Larcamón. El primer tanto nació de una jugada, tras un pase de Joaquín Verdugo, que controló muy bien el jugador peruano de Huachipato, Alexander Succar, para anidar con tiro rasante a ras de hierba muy esquinado donde nada pudo hacer el portero David Pérez. La conquista fue muy tempranera a los ocho minutos de iniciado el partido.

Fue un primer tiempo con la balanza inclinada para el cuadro del acero que marcó la diferencia. Luego llegarían las ocasiones de Felipe Barrientos, a los 16. Posteriormente Joaquín Verdugo, dos minutos más tarde probó desde fuera del área.

Recién a los 19, minutos llegó un centro en el arco norte para el “depo” que no pudo conectar el “bíblico” Aarón Araya. Y eso que los albirrojos jugaron a favor del viento en los primeros minutos del partido. Una de las ultimas jugadas fue del rápido jugador de Huachipato Nicolás Baeza, quien eludió a dos defensas y el tiro pasó muy cerca del vertical. Con la ventaja transitoria se fueron al descanso.

ENTRETIEMPO

En el entretiempo hubo un homenaje y reconocimiento para el deportista linarense, Esteban Grimalt, el Olímpico ,quien recibió de manos del presidente la camiseta de Deportes Linares y un gran aplauso del respetable que llegó al estadio.

COMPLEMENTO

Huachipato movió sus piezas y aprovechó de realizar algunos cambios comenzando el segundo tiempo, prácticamente Palmesano y Vivanco, reemplazaron a Altamirano y Povea. Al minuto 60, fue Ian Pávez, quien sacó un potente disparo que llegó a sacar pintura del vertical defendido por el excelente portero Gabriel Castellón.

Julio Castro, a los 62 minutos, tuvo una clara oportunidad para haber logrado la igualdad que llegaría un minuto más tarde. Quedo solo con el portero Castellón, sacó un remate potente, que tapó en forma brillante el portero de Huachipato.

El gol de los linarenses llegaría tras un error defensivo de los forasteros, Ian Pávez disputó el balón, sacó el centro y lo conectó con su pierna Julio Castro, enviando la pelotita a besar la red y provocar el grito de alegría de la hinchada fiel del “depo”. Cuando digámoslo ya estaba en la cancha Nazareno Fernández, que fue el creador de la jugada del empate.

Un partido muy interesante que fue el último antes del inicio del torneo de Tercera División, donde los albirrojos inician su periplo en calidad de visitantes el próximo sábado a las 20:00 en Santiago, frente a Real San Joaquín.

ESTADÍSTICAS

D. Linares (1): David Pérez, Luis Segura, Bastián Irribarra, Pedro Tolosa, Ian Pávez, Lucas Mondaca, Carlos Ahumada, Cristian Monsalve, Aaron Araya, Brayan Portflidtt, Julio Castro. DT: Luis Pérez Franco.

Huachipato (1): Gabriel Castellón, Juan Córdova, Nicolás Ramírez, José Rojas, Nicolás Baeza, Leonardo Povea, Javier Altamirano, Joaquín Verdugo, Felipe Barrientos, Dany Pérez, Alexander Succar. DT: Nicolás Larcamón.

Juez: Cristopher Morales

Publico: 848 controladas

Recaudación: $ 1.375.000



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo