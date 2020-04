Crónica 09-04-2020

Los altos índices de endeudamiento y crisis económica: Las otras víctimas del COVID- 19

Hasta antes del 3 de marzo, día en que se conoció en Talca el primer caso de COVID-19 en el país, el estudio jurídico Asislex abogados, ya había alcanzado notoriedad y alta captación de clientes para ejecutar acciones que están enfocadas en otorgar amparo y defensa de deudores y tramitación de las demás ramas del derecho.

Los mensajes que se difunden a través de redes sociales llamaron la atención en muchos ciudadanos que deben convivir a diario con la presión de estar endeudados y no encontrar la fórmula idónea para superar el mal momento. Algunas de esas frases son: “el secreto que los bancos no quieren que sepas”, “necesitas urgente un abogado y no tienes dinero”, “como puedes eliminar tus deudas y Dicom”, son solo una muestra. Asislex nace en el año 2017 en la capital regional pero con cobertura y clientes en todo el Maule.

NECESARIO

Para el abogado talquino y director del estudio jurídico, Diego Moraga Adasme, la importancia del trabajo de Asislex se verá incrementado de manera considerable en estos tiempos, ello a consecuencia del impacto que tendrá en la economía y en el empleo la pandemia sanitaria del COVID-19.

El jurista señala que “acá hay que ser muy claros y honestos para concluir que esta emergencia sanitaria tiene dos análisis. Por un lado están las medidas sanitarias para evitar que la curva de contagio se mantenga lo más plana posible y evitar muchos contagiados y por cierto menos muertes. Pero también está lo de las consecuencias económicas y los coletazos que surgirán a partir de este escenario. Hay medidas como la cuarentena preventiva, cuarentena total y restricciones en el funcionamiento del comercio y el cierre de locales de entretención que están y van a generar muchas crisis económicas tanto para propietarios como trabajadores y de ahí hacia abajo a todos sus grupos familiares”, dijo.

A la hora de analizar las primeras consecuencias económicas que se han ido presentando dijo que “me causa mucha preocupación los numerosos llamados que he recibido por estos días y que son básicamente consultas por problemas ocasionados por deudas, pero más inquietante ha sido comprobar la falta de educación financiera que maneja la gente. Resulta llamativo por decir lo menos, que la gente no sepa que al dejar de pagar una deuda, arriesga a perder todo su patrimonio o peor aún, no sabe que solo tiene cuatro días para defenderse de una eventual demanda ejecutiva por deudas”.

ESCENARIO

Asimismo, aunque con la cautela del caso se atrevió a visualizar un escenario que se podría presentar en el segundo semestre cuando se hayan superado los pick de contagios. “El escenario es muy complejo y cuando se inicie el segundo semestre, el desempleo alcanzará cifras históricas, los bienes raíces disminuirán su valor y entraremos en una inminente recesión económica, lo que traerá consigo un aumento considerable en la línea de la pobreza. Por eso es vital que la gente enfrente el endeudamiento ahora, que aún es posible”, comentó el profesional.

FORMULAS

Una vez hecho el diagnostico resulta necesario entregar recomendaciones e invitar a la asesoría legal a quienes se verán afectados desde distintas trincheras con esta situación. ”Hago un llamado a la ciudadanía, a gente de todos los estratos sociales, que si tienen deudas, dejaron de pagarlas o simplemente quieren una asesoría nos contacten y si no tienen los medios suficientes para acceder a un abogado, no se preocupen nosotros los ayudaremos y encontraremos la forma de pactar alguna retribución. Lo importante acá es que la gente le tome el peso a las deudas y las enfrente con información y asesoría especializada, ya que siempre hay instancias para superarlas”.

Finalmente el profesional del derecho invitó a los maulinos a contactarse con su estudio jurídico para lo cual pueden acceder a las siguientes líneas de comunicación que son “dejo cordialmente invitados a todos los maulinos a contactarse con nosotros al fono whatsapp +56990168648, o al correo electrónico diego.moraga.adasme@gmail.com, “También nosotros estamos actuando responsablemente en esta emergencia sanitaria y para resguardar a quienes nos requieren estamos atendiendo en distintas plataformas, algo que debería seguir replicándose cada día más en nuestra región”, puntualizó.