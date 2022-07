Crónica 20-07-2022

Los anhelos de Cristina Bravo para la Región del Maule

• La Gobernadora Regional indicó que los desafíos están en seguridad, pero también en la habilitación de los pasos fronterizos y la necesidad de que todos los maulinos cuenten con agua potable.

Hace más de un año que Cristina Bravo asumió como Gobernadora Regional del Maule y además del trabajo que se ha realizado con las 30 comunas y con los distintos servicios públicos, son varios los anhelos que tiene para la región la primera mujer elegida para representar a los maulinos y maulinas.

“Tenemos el tremendo desafió de seguir trabajando en seguridad pública, estamos trabajando con Carabineros de Chile, esto para que tengan una mejor infraestructura, sino también para que en el Maule contemos con un helicóptero, la idea es dotar a la policía y los vecinos de la región, esto para utilizarlo en momentos de emergencia”, indicó Cristina Bravo.

La Gobernadora del Maule agregó, “me gustaría que el Paso Pehuenche funcioné durante todo el año, me gustaría mejorar el Paso Vergara, que fuera más similar al Pehuenche, ya que lamentablemente por motivos climáticos no funcionan todo el año, y estamos disponibles a aprobar toda aquellas iniciativas que nos permitan que la Región del Maule, que es eminentemente agrícola, pueda sacar su producto no solamente a nivel de Latinoamérica sino que el mundo entero”.

“Yo quiero que tengamos más conectividad, es por esto que estamos financiando todos aquellos proyectos de caminos básicos que nos presenta la Dirección de Vialidad, a través del MOP, porque sabemos que tenemos una tremenda necesidad, tanto en agua potable rural, como en la mejora de los caminos. Es por eso que estamos pidiendo asistencia técnica a la universidades de la región, para que puedan colaborar con las comunas que tienen menos funcionarios para realizar los proyectos”, concluyó la Gobernadora Regional.