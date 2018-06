Opinión 28-06-2018

Los archivos expiatorios de José Culmen

El poeta José Culmen –pseudónimo de José Gajardo- (1959) ha publicado su tercer libro: “Archivos Expiatorios” (2018); después de “Poesía de José Culmen” (2013) y “Tierra, Poesía Campesina” (2015), en lo que el mismo autor denomina una trilogía; sin embrago este tercer libro a pesar de que tiene rastros de la tierra y del terruño campesino de los anteriores. Ya desde el título se percibe diferente.

Podríamos aventurar en una interpretación de título “archivos expiatorios” una homofonía o paranomasia de “chivo expiatorio”, pero no va por esa línea. Tras la lectura del poema que da nombre al libro se puede inteligir que son versos peligrosos, denunciantes, que en un lenguaje bíblico, entroncado con lo mítico, primigenio y misterioso y con el uso insistente del imperativo y en ocasiones de expresiones latinas que le dan un tono sacro, apocalíptico. “¿Dónde ocultaré estos negros versos que gritan delatando mis debilidades? … ¡Abran las compuertas, que salgan las desgracias, vuelen los demonios de los pergaminos!... ¡dónde están los purpurados que vendieron indulgencias? Dónde los que hablaron necedades en nombre del altísimo? Qué de los oráculos sagrados de los dioses?... pero el llamado de atención, el anatema no va solo contra el ámbito religioso “Es tiempo de expiación y castigo/…/ es oportunidad de expiar los archivos nebulosos/…/ dadles luz que se sepan las veracidades/ las causas de los tribunales incendiados/ para favorecer al traficante de influencias/…”

El poeta es una voz que ajusticia la inequidad de la humanidad y exige un nuevo orden, un nuevo ser humano que será capaz de resistir el violento torbellino “¿Quién será capaz de leer los archivos expiatorios/ en una plaza citadina de un poblado sin pasado ni futuro?/… solo el justo que no desperdició una gota de las aguas/ solo el que miró con misericordia la escarabajo / solo el que besó la cara del leproso/solo el que regaló su última moneda/ solo aquél que limpió el excremento del anciano.”

El poemario tiene diferentes tonos y temáticas, pero su línea unificadora es la denuncia, la voz del hablante lírico quiere redimir al oprimido y en su voz la desolación absoluta de la tabla de salvación divina, en la cual persiste, pero de la que a la vez reniega en la permanente duda existencial en Dadle Posada se pregunta ¿Qué será de Jesús el Nazareno?/ …/ Mis ojos largos languidecen con la espera / Mapuche viejo, antiguo besador de copihues/ ¿vendrá consuelo traspasando los terrores / o morirá la fe en las lanzas de colihues?

En otras ocasiones reniega de la vida citadina y lo que conlleva, para exaltar la vida campesina en Jilguero nos dice “No nací para soportar amores de intelecto/ no estoy para luchar como los perros / no vine a sucumbir en una madeja truculenta / No seré un palo de este inmenso gallinero / Me voy por mi camino de trumao/ No quiero carreteras de basuras… prefiero el ave que navega por los vientos / perdón, pero amo tu alma de jilguero”.

En el poema Ay de mí hay una notable utilización de la sinonimia de la palabra miserable como un anatema, para ir dando cuenta de todas las complacencias que debemos asumir y aceptara con resignación y que vienen desde todos los sectores y que en definitiva configuran este ordenamiento social que se nos ha impuesto y del cual, pese a nuestras quejas no podemos quebrar, ni del cual podemos salir “Maldito aquel que se rebele contra el pato Donald / Miserable el que no coma en el Kentucky Foods and Meals / desventurada ánima quien no practique la ley del embudo / Pobre de aquel que ose no aplaudir las decisiones económicas/ Ay del que se rebele contra la ley del gallinero /…/ Bellaco el que no se conforme con el sueldo mínimo/ Rufián el que tenga un mal pensamiento de los santos/ Desafortunado el pez que nade contra la corriente / Despreciable el buey hambriento que no quiera tirar la carrera…

En fin, en esta entrega la poesía de José Culmen aparece con una mayor solidez, que sin renunciar al canto de la naturaleza se hace más denunciante y cataliza esa sensación de injusticia que flota en el aire y nos deja un sabor amargo en la boca… en síntesis, es un libro que vale la pena leer.