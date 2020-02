Editorial 01-03-2020

Los cambios y los Cambios

La salida de una autoridad puede ser definida en el ámbito de la política como una manera de oxigenar al equipo de confianza que trabaja en torno a una administración.

Ya sea por presiones internas, por fuego amigo o simplemente por cansancio, la medida viene a dar un respiro en un área donde las cosas no funcionaban como se quisiera y se busca tomar aliento para seguir adelante.

Viene a continuación la etapa de acomodo de las piezas, donde las políticas implementadas y que han operado de buena manera deben fortalecer para seguir ganando puntos en el cumplimiento de un programa de Gobierno; mientras que aquellas directrices que derechamente no fueron capaces de cumplir expectativas, deben dar paso a una renovación que pueda ofrecer un nuevo impulso a esa materia cuestionada tanto hacia quien la encabezaba como al sector que la ejecutaba.

Marzo llegará cargado de actividades. Incluso no se descarta un nuevo cambio de piezas en distintos ministerios en el Gobierno actual, que podría golpear el círculo íntimo del Presidente.

Pero más allá de estos cambios, lo importante son los Cambios de fondo que permitan parar de los dichos a los hechos para volver al camino del crecimiento no sólo económico, sino que más importante aún, esa tierra donde todos podamos convivir sin odio ni polarizaciones mejorando la calidad de vida, especialmente de los sectores más vulnerables y clase media de los chilenos.