Deporte 16-01-2018

Los Campeones volvieron a juntarse para celebrar 24 años de la gesta deportiva que permitió a Linares volver al fútbol profesional

Hubo entregas de medallas por parte del alcalde Mario Meza

Seamos francos, ha sido el único triunfo logrado de verdad por Deportes Linares, con transmisión de televisión inédita para esos años. Con el canal de televisión Megavision que llegó a Linares, para llevar en directo a todo el país la liguilla final de Tercera División .Después de una tremenda jugada estratégica del alcalde de aquella época Sergio Sepúlveda Corvalan que ya detallaremos porque no fue fácil había que ganar el gallito al cuadro de Angol que a toda costa quería ser anfitrión de este certamen. Pero, en ese momento en el consejo de presidentes en la ANFP, cuando Miguel Nasur, tenía poder, Linares realizó la mejor jugada por parte del presidente y alcalde del 94.

La anécdota un cheque sin fondo

Sepúlveda, en compañía de parte de la directiva albirroja llevaba dos documentos uno pequeño y el otro más grande fue ahí donde se decidieron por entregar el cheque de mayor valor, ganando de esta manera el certamen para nuestra ciudad, claro que lo más curioso fue que ese documento en ese momento no tenía fondo, por eso hubo que mover todos los contactos para darle la tranquilidad al organismo del futbol para que el torneo se desarrollara aquí. Y fue el Diputado en esos momentos Manuel Antonio Matta, que se la jugó para juntar los recursos en compañía del edil y las autoridades de esa época. Se pusieron en campaña para lograr la suma en la cual fue licitada la liguilla que ascendió a los 22 millones 500 mil pesos.

El tiempo pasa inexorablemente y se cumplieron 24 años de aquel momento glorioso donde Deportes Linares, fue sede de la liguilla y lo más importante se coronó campeón del torneo igualando en el último compromiso lo que le permitió el ascenso al fútbol profesional. Lamentablemente poco duraría ese momento porque luego el equipo otra vez caería a los potreros.

El pasado fin de semana estuvieron algunos jugadores de aquel cuadro que nos dio una de las pocas alegrías que nos ha brindado la institución albirroja. El técnico Oscar Zambrano, que ya está alejado de la actividad futbolística fue el gran artífice de esa epopeya “es bonito recordar ese momento porque se formó un excelente grupo de jugadores y de personas para lograr ese triunfo. El profesor Zambrano, estuvo trabajando en Iberia con los cadetes hasta el 2015 y actualmente está cuidando a su esposa que tuvo un accidente vascular”.

Uno de los jugadores que fue artífice de que Deportes Linares, llegara a disputar el mini torneo fue Felipe Villalobos, quien gracias a marcar en Angol frente a Malleco, abrió la senda del éxito “fue un gol que los linarenses recuerdan siempre porque gracias a ello se dio un paso importante que nos permitió clasificar para la liguilla final y donde en esa justa deportiva también le anote a Malleco el 3 a 2 , por eso no podía estar ausente en esta junta con mis compañeros”.

En tanto que Luis Gavilán, quien toda una vida siempre estuvo con los colores albirrojos, desempeñando la labor de utilero estaba muy emocionado por la invitación “es bonito que los jugadores se acuerden de uno porque yo siempre los trate muy bien. Tuve esta labor hasta los 65 años después me retire, pasaron por la institución muchos jugadores”. Gavilán, en la actualidad se moviliza en sillas de ruedas porque nos señaló que tiene muchos inconvenientes con las pantorrillas, por eso agradece a su familia que lo han cuidado para salir adelante en esta situación.

Mario Meza Vásquez , alcalde de la comuna estuvo presente en esta junta de la generación del 94 , para agradecer por ese momento de triunfo que le regalaron a la ciudad y les hizo entrega de una medalla a cada jugador , cuerpo técnico y se comprometió que el próximo año en la celebración de los 25 años habrá una gran fiesta, seguramente con un encuentro deportivo en el estadio Tucapel Bustamante Lastra “ quiero hacer una mención a quien ha sido uno de los mejores alcaldes que ha tenido Linares , Sergio Sepúlveda Corvalán porque no sólo era la autoridad máxima de la comuna en ese año sino que también era el presidente . El recuerdo también para algunos que ya han partido Juan Pablo Martínez, que era tesorero; Rolando Rentería Medina, un gran dirigente deportivo. Linarenses que en más de una vez se metieron la mano en el bolsillo para ayudar a la institución. Tantos recuerdos un estadio lleno hasta las banderas en aquella liguilla y primera vez que un canal estaba en Linares , para transmitir en vivo esta fiesta deportiva era ese año en que Iván Zamorano estaba haciendo historia en el Real Madrid . Entonces no es casualidad aquella frase que dice que cualquier tiempo pasado fue mejor. Sin duda que depende de las nuevas generaciones hacer posible que el futuro sea mejor que el pasado, pero sin renunciar ni desconocer lo que ustedes estimados ex jugadores lograron para nuestra ciudad”.

Fue sin duda una linda jornada que se vivió en la cancha número 5 del estadio Tucapel Bustamante Lastra.

Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo