Opinión 03-05-2020

Los cien indultados que han sido condenados a libertad perpetua





El Ministerio de Justicia anuncia - quisiera creer que horrorizadas sus autoridades - que unos cien reos presos en nuestras inhumanas cárceles públicas han renunciado al privilegio del indulto concedido por una reciente ley especial. Ellos prefieren vivir bajo las condiciones de miseria carcelaria antes que en la vida en libertad que pueda brindarles nuestra actual sociedad. Cien personas se han formado la triste idea de que la vida al interior de nuestra prisiones, a pesar de todo, es menos miserable que fuera de ella.

Si estas cien campanadas del más triste lamento de pena y horror no despiertan la conciencia de nuestra ciudadanía es, quizás, porque nuestra conciencia se haya enferma de mucha gravedad o tal vez muerta. ¿ Hemos llegado al punto de ser una nación moralmente inconsciente, indolente, que ya no siente como propio ni el mayor de los dolores humanos ?... Es de no creer una tragedia igual.

Hace poco más de cien años, un extraordinario juez de un pequeño distrito de París - el Juez de Amiens - famoso por sus sentencias que los principales diarios de Francia publicaban en las primeras páginas de sus ediciones dominicales (más tarde, se reunieron sus escritos en un libro del mismo nombre) dictó un rarísimo fallo que, como muchos otros, una vez conocido motivó grandes debates públicos. A través de esta sentencia se daba a conocer el caso de un pordiosero al que por sus reiterados delitos resultaba preciso condenar a la pena de libertad perpetua irremisible.

Aquel pobre hombre cometía hurtos, robos y otras infracciones legales que obligaban a "meterlo" periódicamente en prisión. Recién salía de ella tras cumplir la pena impuesta y, ese mismo día, volvía a delinquir, siendo detenido, compareciendo al tribunal y volviendo a la prisión nuevamente.

Intrigado el buen Juez por ese extraño caso, interrogó por enésima vez al pordiosero para que le explicara su porfía delictual.

- Señor, le expresó humildemente el reo, la cárcel es para mí, desde hace mucho tiempo, el único techo y pan que me concede el Estado; el único sitio donde nadie me humilla ni me insulta, porque allí todos somos iguales o nos encontramos bajo unas mismas condiciones; allí, tengo algún trabajo y, si enfermo, me brindan alguna atención y me proporcionan remedios; allí me siento protegido por mis compañeros y por los guardias que, después de tanto, me han conocido y me guardan un cierto afecto humano y, a veces, hasta ríen y conversan conmigo; allí nadie me grita a voz en cuello "ladrón", "miserable", "ándate...ándate... fuera de aquí, lejos de nosotros"; para mí la cárcel es mi único hogar, y los reos y guardias son mi única familia...

Ya veo - observó el Juez de Amiens - que deberé cambiar tus castigos por otro mucho más grave, para que por fin enmiendes y no vuelvas al delito: desde hoy te condenaré a libertad perpetua. En libertad aprenderás lo que es de verdad este mundo, la humanidad y sus crueldades, el egoísmo, la maldad, la indolencia frente al sufrimiento, la humillación, el frío de la calle, el dormir sin un techo que te acoja, y sentir el hambre que a nadie conmovió entregándote un trozo de pan duro; allí enfrentarás las enfermedades sin que nadie acuda en tu socorro. La libertad será tu castigo.

Se estremeció el pordiosero al oír aquellas palabras judiciales; sintió que una poderosa corriente recorría el interior de su cuerpo haciéndole temblar de pies a cabeza, y se desplomó inconsciente frente al estrado.

El Juez se puso de pie a su lado. Le incorporó cuanto mejor pudo, le abrazó y susurró al oído: - No me has oído aún toda la sentencia que debo imponerte; aún yo debo considerar que, en tu favor, obra la atenuante de la confesión sincera y espontánea, por lo que debo rebajar la pena en dos grados. De modo que, desde hoy, pasarás cada atardecer a la prisión en reclusión nocturna y, durante el día, tendrás a tu cargo el aseo del Tribunal con la remuneración correspondiente; y quien te humille será severamente castigado.

Lo anterior - que parece un cuento - es lo que en realidad acaba de suceder ! cien veces ! ... en este empobrecido Chile actual, que conoce tan poco de noblezas de alma y grandezas de espíritu porque el materialismo, el más grave de todos los virus asesinos de humanidad , se hizo entre nosotros pandemia hace ya muchos años.

¿Qué habrán sentido las autoridades del ramo al conocer las cien renuncias al indulto y los motivos expresados por los reos para decidir de ese modo ?

Por mi parte siento, como abogado, una vergüenza enorme y una pena inmensa. Ciertamente, ejemplos como éste no pueden considerarse propios del Chile que soñaron nuestros antepasados para nosotros.

Menos mal que la pandemia viral que nos afecta con tantos peligros, ha permitido que las reservas morales del verdadero Chile despierten con una fuerza que permiten abrigar nuevas esperanzas: nuestros médicos y personal de salud; nuestros soldados y policías; nuestros bomberos; todos aquellos que con generosidad están acudiendo para ayudar a salir de esta tragedia de salubridad; hacen parte de la cara luminosa de una nueva luna.

Pero allí está también la cara oculta y sombría. Y, entre todos sus ejemplos, que no son pocos, está el grito desesperado de aquellas personas que prefieren vivir y morir encarcelados antes que volver a una libertad que ellos observan como un vía crucis.

Hay en todo esto una herida moral en nuestra sociedad que, de persistir, habrá de llevarnos como piedras de río arrastradas, de desastres en desastres.

La verdadera revolución que Chile espera es la revolución moral que permita al auténtico espíritu de nuestra Nación volver a exhibirse en su mayor expresión . Lo que supone - vuelvo a repetirlo - renunciar a las ideas y credos materialistas en todas sus formas y manifestacio



Luis Valentín Ferrada V.