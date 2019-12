Nacional 19-12-2019

Los conciertos que marcaron la última década en Chile

Termina la década de los 2010s, 10 años en donde la cartelera de conciertos en Chile vio pasar nombres consagrados, bandas que se presentaron por primera vez y artistas que se aventuraron en un formato particular.

No sólo hubo presentaciones individuales memorables, sino que entre 2010 y 2019 los festivales también fueron una instancia para disfrutar de conciertos que quedarán en la retina de muchos.

Para cerrar la década, el equipo de Magazine de Cooperativa elaboró una lista con 15 conciertos destacados que vivimos entre 2010 y 2019.

Rage Against the Machine, Estadio Bicentenario La Florida, 2010

Las probabilidades de que Rage Against the Machine, una de las bandas anglo más influyentes de los 90, se volviera a juntar eran bajas. Más aún el hecho de venir a un país tan lejano como Chile. Sin embargo, todo se alineó y los estadounidenses debutaron el 11 de octubre de 2010 en el Estadio Bicentenario de La Florida, en medio de un desbordante público y la represión policial incluso dentro del recinto. Finalmente el concierto, con tributo a Víctor Jara incluído, terminó siendo el favorito del guitarrista Tom Morello. / Osvaldo Lizama.