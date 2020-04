Opinión 22-04-2020

Los contrastes de la vida





¿Es irónica la vida? ... ! Sí, lo es ! ... y muchas veces tanto que se aproxima peligrosamente al borde del sarcasmo y a veces al de la crueldad. Sus manifestaciones suelen alcanzar extremos altos en la línea a través de la cual mueve su cola el destino humano: lo cómico y la tragedia.

Se ha pensado que la ironía podría considerarse como la expresión superior de una alta inteligencia; aunque no existen estudios extensos sobre su significado y alcances en la literatura universal. El tema es escurridizo. La filosofía se ha aproximado tímidamente a los misterios que la ironía encierra.

Una ponencia de un filosofo español, publicada en los años 90 del siglo pasado, lleva por título uno sugerente : "La existencia de la ironía como ironía de la existencia".

Dentro de lo conocido, Socrates se ha considerado como uno de los primeros que se interesó por estudiar la ironía. "Solo sé que nada sé" es una de sus afirmaciones más conocidas. Han existido otros que más tarde añadieron ..." y de esto tampoco estoy seguro".

Desde un cierto punto de vista la ironía explica lo que conocemos como los contrastes de la vida y, en un plano popular, lo que ha justificado la existencia ese viejo y largo rosario de advertencias populares dichas y escritas en versos - refranes, proverbios y sentencias - que aconsejan andarse con mucho cuidado con lo que se dice, calla o se hace, para que los contrastes no se vuelquen sobre uno como "no escupir al cielo", "nunca decir de esta agua no beberé", "



Ley antiencapuchados: respaldan idea de legislar

Tras varias horas de debate, el Senado aprobó por mayoría la moción que establece el ocultamiento de la identidad como tipo penal. El real efecto del texto legal fue parte de la discusión de la Sesión Extraordinaria.



27 de noviembre de 2019

» “LA VIOLENCIA SE HA TOMADO LAS CALLES”» CAMBIAR EL EJE» “RECHAZAMOS LA VIOLENCIA”» MARCHAR A ROSTRO DESCUBIERTO

¿El proyecto contribuye o no a mejorar los estándares de seguridad?, fue la pregunta recurrente durante el debate de la moción que proponen establecer el ocultamiento de la identidad como tipo penal, circunstancia agravante y caso de flagrancia, el que fue aprobado en general por 22 votos a favor, 11 en contra y dos abstenciones.







Cabe precisar que la moción fue presentada en septiembre del presente año por los senadores Felipe Kast, Andrés Allamand, Felipe Harboe, José Miguel Insulza y Víctor Pérez.







El texto, que fue calificado con “discusión inmediata”, reafirma que, la garantía constitucional relativa a la libertad de reunión de las personas, debe realizarse en forma pacífica. En función de ello, se dota al ordenamiento jurídico de sanciones más severas y se entrega herramientas más eficientes a Carabineros para hacer frente a quienes provocan disturbios, delitos y desmanes contra el orden público.







En concreto, establece que aquellos que turban gravemente la tranquilidad pública, en actos públicos, sean o no autorizados por la autoridad, cubriendo su rostro intencionalmente con el propósito de ocultar su identidad, serán sancionados con reclusión menor en su grado medio (541 días a 3 años y 1 día).Asimismo en el caso de los delitos contra las personas, se reconoce como agravante el uso de capucha u otros elementos semejantes con el fin de ocultar la identidad.







Desde las diferentes bancadas intervinieron los senadores Felipe Harboe, Francisco Chahuán, Rabindranath Quinteros, Alejandro Navarro, Carlos Bianchi, Ximena Órdenes, Víctor Pérez, Yasna Provoste, Juan Ignacio Latorre, Iván Moreira, Ximena Rincón, Juan Antonio Coloma, Álvaro Elizalde, Guido Girardi, José García Ruminot, Carlos Montes, José Miguel Durana, Francisco Huenchumilla, Jacqueline Van Rysselberghe, Carolina Goic, Luz Ebensperger, Juan Castro, Alejandro García Huidobro y Kenneth Pugh.







El senador Harboe entregó los detalles del texto legal que se acordó sancionar solo en general, “porque se requieren hacer algunas modificaciones y acuchar a académicos en materia penal” y dejó constancia que la desigualdad ha sido uno de los factores fundamentales de la crisis social.





El legislador acotó que se establece un agravante especial al delito de desórdenes públicos a quienes oculten su rostro mediante el uso de capuchas; se amplía la agravante a quien obre con premeditación conocida o emplee astucia, fraude o disfraz. Al respecto, se añade que en esta última hipótesis (disfraz) se comprenderá quien tenga la intención positiva de ocultar su identidad mediante capucha, embozo, pasamontañas u otro medio semejante; y con respecto a desordenes públicos contempla la facultad de detener al infractor en caso de ocurrencia del delito.





Luis Valentín Ferrada V.