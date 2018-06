Deporte 05-06-2018

Los errores se pagaron caros: Diablos Rojos no pudo quedarse con la Copa de Campeones en serie de Honor

Gran cantidad de linarenses viajó a Sagrada Familia

Queremos comenzar estas líneas felicitando a la hinchada de Linares, que a pesar de todas las incomodidades y una cancha que no reunía las condiciones para una final, igual estuvo apoyando la mayoría de pie, porque el cuadro local no respetó lo que había señalado en un principio que la mitad seria para los locales y la otra para la visita. Un mal arbitraje sobre todo en el segundo tiempo donde inclinó la balanza para Independiente- Sanatorio. Y producto de un cobro en el último minuto adicional llegó ese gol de cabeza de Herrera que terminó con los sueños de Diablos Rojos de haber llegado al pódium.

Fue el equipo de Diablos Rojos, que esta vez sufrió la maldición de no jugar con su uniforme tradicional en la gran final. Desde el pitazo inicial los “rojos” fueron los que administraron el balón y marcaron la diferencia, descolocando a los anfitriones que tuvieron que recurrir a los golpes para frenar el nivel futbolístico de la visita. Claro que hubo un jugador que debió ser expulsado por las infracciones que cometió y el “teatro” en la cancha cuando apenas lo tocaban. Pero el juez Carlos Valderrama le perdonó la vida y con todas las letras no fue imparcial. Antes de la anotación de Miguel Ayala, Diablos Rojos tuvo ocasiones claras para tal vez haber cambiado la historia del resultado.

Al minuto 22, una de esas oportunidades la tuvo Diablos Rojos, en un pivoteo de Ayala, y casi llega Roberto Espinoza. Dos minutos más tarde sería un disparo de Jaime Rojas que colocaba nerviosos a los atacantes. A ello sumamos un cabezazo de Moreira que lamentablemente no tuvo dirección. Pero tanto va el cántaro al agua que, a los 35 minutos, luego de un tiro libre a penas roza el balón Ayala, para anidar la pelotita en la red, provocando la alegría de los linarenses y silenciando el municipal de Sagrada Familia. Con ese guarismo se fueron al descanso, con la ventaja de Diablos Rojos.

¿QUÉ PASÓ EN EL SEGUNDO TIEMPO?

Quizás el técnico Ramón Ortiz fue astuto al darse cuenta donde estaba fallando su planteamiento y logró ingresar al jugador Castro, que le dio otro aire al equipo administrando mejor el balón. La dupla linarense no tuvo la misma suerte porque los cambios no dieron resultado, ingresando Espinoza por Rojas. En el minuto 65, era el 2 a 0 para los Diablos, Roberto Espinoza cayéndose le da con fuerza a la pelota y el portero tuvo una tremenda tapada para evitar la segunda conquista. Minuto 66, un disparo a quemarropa de un jugador de Independiente, tapa a medias el portero José Molina, pelota que la manotea y la defensa no logró despejar, pero sí lo aprovechó Herrera quien fusiló colocando la igualdad y la efervescencia de la hinchada local.

Carlos Chacón mueve otra vez las piezas ingresando a Cavieres por Bravo que estaba jugando un buen partido, pero se notaba cansado por todo el esfuerzo que había puesto en la cancha.

Cuando todos pensábamos que llegaríamos a los penales para definir al campeón en la serie de Honor a nivel regional, y cuando se adicionaban 4 minutos, una falta que comete un defensa del equipo forastero y cuando el reloj marcaba el minuto 93 sanciona Carlos Valderrama- de pésimo cometido- un tiro libre que fue conectado en forma limpia y precisa por el jugador Herrera que se transformó en el súper héroe de Independiente –Sanatorio, anotando los dos tantos. Con este segundo gol sepultó todas las esperanzas de Diablos Rojos, que estuvo a 45 minutos de haber tocado la gloria y liquidó el partido a favor de Independiente - Sanatorio. Luego llegarían las expulsiones de Víctor Moreira y Roberto Espinoza, pero a esas alturas daba lo mismo porque la copa se quedaba definitivamente en Sagrada Familia.

En resumen, los errores se pagan caro, pero esto es fútbol y como tal Diablos Rojos tendrá su revancha. Destacar las autoridades locales como el alcalde Mario Meza y el administrador municipal John Sancho, quienes estuvieron apoyando al igual que toda la hinchada que viajó desde Linares.

La ceremonia de premiación contó con la presencia del Intendente de la Región del Maule, la directiva de ANFA regional y el alcalde de la comuna de Sagrada Familia, provincia de Curicó.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo