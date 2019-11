Opinión 16-11-2019

Los Estudiantes

Debe ser por eso que la protesta en la calle

Está que arde

La policía por un lado

Y los estudiantes por otro…



Es que sólo los estudiantes son capaces

De sacar al pueblo de la modorra

Lo digo porque así ha sido siempre

Qué acaso no fueron los estudiantes

Los primeros en levantarse

Contra la dictadura

Porque ellos no tienen empacho

En echarse la patria en los brazos.

Su cabalgata de cien años

Desde el Liceo a la Universidad

Incluyendo a los que se quedaron

A mitad de camino

Porque se hicieron padres

De la noche a la mañana

O porque no hubo plata

O porque llegamos tarde.



Lo que pasa es que la vida

Abre caminos insondables.

Es ahí entonces cuando

El hombre a veces se pierde…

Es como cuando a uno

El disparo lo pilla a uno pajareando y cae.

Aunque lo dulce de todo esto

No es el aguinaldo de navidad

Sino saber que los estudiantes siempre

Volverán a comenzar de nuevo.



Yo creo que el solo intento de volver

A tomar los sentidos del hombre

Para salir a volar

Tiene un valor en sí

Porque más allá de la derrota

Los sueños

Son siempre de mañanas

Y si hemos de vivir con ellos

Aunque al final

No logremos mover una pluma

Yo les aseguro que con ese solo intento

No habremos respirado en vano.













(De: Antonio Lagos / Poema del libro “La Ciudad a Oscuras”, publicado en el año 2017)