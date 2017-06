Opinión 01-06-2017

Los estudiantes como agentes de cambios sociales

Para no correr el riesgo de caer en un lugar común y decir que los jóvenes son idealistas por naturaleza, –lo cual implica definir de qué naturaleza estamos hablando–, me inclino a pensar que los jóvenes tejen sus redes de solidaridad y acción colectiva cuando las circunstancias se lo permiten, es decir, cuando existen las oportunidades y las condiciones de contacto que favorecen el intercambio de ideas y acciones. La escuela, los liceos o colegios y, posteriormente, la universidad representan espacios privilegiados para desarrollar vínculos de sociabilidad y cooperación entre grupos de pares que descubren intereses comunes.

Actualmente sabemos que las redes sociales desempeñan también un importante papel en la difusión de acciones solidarias y de apoyo a la comunidad, lo que muchas veces viene a fortalecer los lazos de un contacto “cara a cara” que ya existía entre jóvenes pertenecientes a comunidades virtuales. Hace algunos años atrás, el sociólogo norteamericano Richard Sennett reflexionaba sobre un conjunto de mecanismos sistémicos que impiden que los adultos se preocupen de cuestiones colectivas, de los asuntos públicos. No es que exista una mente o un oráculo reunido y conspirando contra la participación de las personas, pero en definitiva, la preocupación por darle bienestar a la familia a través de bienes materiales se transforma en una propensión exagerada al consumo y, consecuentemente, implica el endeudamiento de los adultos (hombres y mujeres) que deben trabajar para obtener un salario a fines de mes. Lo anterior, los privaría del tiempo necesario para participar en cualquier actividad, desde las reuniones de vecinos en el barrio o en el edificio hasta la militancia en partidos políticos y organizaciones sociales.

En general, los jóvenes se encuentran más liberados de la responsabilidad de cargar sobre sus hombros el peso de mantener una casa y ello les permitiría (en tesis) dedicar parte de su tiempo a actividades que no precisan de un retorno económico inmediato. Esto, por supuesto, no niega el hecho de que muchos jóvenes deben trabajar desde temprano para ayudar a sus padres a mantener los gastos del hogar. Si estos jóvenes consiguen tiempo para dedicarse a tareas solidarias, de acción colectiva y de bien común, es un asunto que supera estas líneas y que solo una investigación de campo podría resolver adecuadamente.



(Fernando de la Cuadra,

Académico de la Escuela de Sociología

Centro de Estudios Urbano Territoriales del Maule (CEUT)



Facultad de Cs. Sociales y Económicas

Universidad Católica del Maule)