Opinión 31-07-2020

Los extremos políticos siempre convergen





La experiencia de la historia nos enseña que el Fundamentalismo y el Fanatismo siempre actúan bajo los mismos patrones de amenazas, violencia, terrorismo, muertes, abusos y despotismo, especialmente en crisis institucionales y estructurales de un país, sus miradas son ciegas para comprender al inocente, siempre descalifican, injurian y culpan al otro, se apoyan en la manipulación heurística del terror como una estrategia para dominar las masas que no participan de sus ansias por el poder y dominación total, sus políticas son maniqueístas para aplastar y destruir al otro “su enemigo de siempre…para siempre”, sus faltas de piedad y misericordia social, son avaladas por la manipulación de sus partidarios fervorosos e inconscientes, siendo éstas sus características psicológicas, olvidando la ética, la moral y la dignidad personal y social de la gente.

Umberto Eco fue uno de los pensadores que más profundizó en estos fenómenos subculturales y sociales, entre ellos cómo el poder moldea la mente de las sociedades. Una de sus reflexiones se orientó a establecer los rasgos psicológicos del extremismo de derecha y de izquierda que no sólo están presentes en quienes se definen y/o actúan como tales, sino también en un sinnúmero de personas, agrupaciones y colectivos que aparentemente defienden otros tipos de valores, pero se comportan de forma fascista o totalitaria en un momento dado, descalificando a su oponente.

El tema es, muy importante, porque en la actualidad hay personas y sectores que defienden valores “aparente” muy razonables, pero que en el fondo ostentan los rasgos psicológicos de estos grupos que son, en realidad muy nocivos para las personas y las sociedades, ya que soterradamente promueven relaciones sociales desiguales, segregacionistas, violentas, y perversas.

En un cuidadoso análisis se llega a la conclusión de que el fanatismo y el fundamentalismo político y religioso son postura más bien hipócritas e inconsistentes que buscan ya sea, mantener los privilegios económicos y sociales de las élites, avalados por el uso de la fuerza, los medios de comunicaciones de prensa y audiovisuales, para ocultar o justificar la violación de los DD.HH. de las personas y el otro bando por reivindicaciones históricas y sociales donde la violencia no se excluye como vía de solución y que en un principio estos dos extremos muestran sus caras más inocentes, mientras el otro no sea una amenaza inminente.

La convivencia democrática se encuentra entremedio de estos dos extremos que la amenazan constantemente, sin embargo también es amenazada internamente por la incapacidad política y que se manifiesta en la sociedad como pérdida de confianza al sistema político, la falta de requisitos éticos de exigencia que inhabilite para postular a cargos de elección popular a todos aquellos que hayan tenido cualquier proceso judicial, la reelección sin restricción a estos mismos cargos políticos que sólo sirven para un caudillismo político y que impiden la renovación de legisladores, enriquecimiento con dinero del Estado, el tráfico de influencias, el lobby que se ejerce desde grupos empresariales, políticos, religiosos, Fuerzas Armadas u otros grupos de poder para conseguir prebendas, donde la corrupción está constantemente presente como manifestación de todos aquellos malos manejos, y que es el caldo de cultivo para que manifiesten su violencia, estos grupos extremos.

Ambos extremos juegan a hacer justicia desde sus miradas sociópatas: los extremistas de Derecha no trepidan ejecutar su justicia en nombre de Dios, como patrimonio exclusivo de ellos, eufóricos en la creencia que van a ser escuchados sus rogativas y sus actos de odio, en ceremonias rituales como el Ku Klux Klan, los supremacistas blancos, el Apartheid en Sudáfrica, nombrando los más conocidos internacionalmente y en el caso de Chile el Movimiento Patria y Libertad y otros afines con sus ajusticiamientos tales como los de los comandantes en los jefes del Ejército, René Schneider, Carlos Prats y su esposa, el edecán del presidente Allende, Capitán de Navío Arturo Araya Peeters –entre los más importantes- olvidando que la Justicia de Dios no es de esta tierra y que según el cristianismo, todos tendremos que comparecer en el Juicio final ante Dios Todopoderoso, donde no valdrán las absoluciones, las amnistías, las impunidades, los indultos, sobreseimientos u otros artilugios terrenales para eludir la justicia temporal y Dios no se compadecerá de los torturadores, asesinos, violadores de los DD.HH. ni violadores sexuales de mujeres detenidas, ni de niños o por grandes delitos económicos ni masacres del pueblo o de pueblos originarios, pensando que ya fueron “absueltos, amnistiados o indultados” por una justicia terrenal o que están muy viejitos para comparecer ante la justicia divina.

Por el otro lado están los partidarios de la justicia eufórica del pueblo por el pueblo, al estilo Revolución Francesa o bolchevique, o del manual Leninista o Stalinista, con sus purgas y muertes en sus campos Gulag de concentración de miles de opositores políticos, o la del Che Guevara del Paredón cubano o por tribunales populares, responsables de los asesinatos de Edmundo Pérez, Jaime Guzmán y el general Carol Urzúa entre los más importantes.

También hay que mencionar la “justicia” que han practicado los nazistas y los fascistas, que la experiencia nos dice que se identifican con la extrema derecha, cuya pasión es el nacionalismo extremo y un culto a la muerte, donde ponen énfasis a justificar la muerte para dar sentido a su sentimiento de dominación como raza superior. Así han exterminado a millones de personas y el resto del mundo tuvo que enfrentarlos en una cruenta guerra para derrotarlos, pero que aún persisten resurgimientos en el mundo democrático de regímenes que pretenden el control total de las personas, coerción de sus libertades y Derechos Humanos, como gestión de gobierno y que nos obliga a preguntarnos si la ideología del Nacional Socialismo de Hitler y el fascismo de Mussolini fueron realmente derrotados y que vemos como tristes ejemplos actuales, las políticas de eliminación total como política de terror de Estado a adversarios políticos de izquierda, como es el caso del Plan Cóndor llevado a cabo por las dictaduras latinoamericanas en la década de los 80 y las realizadas por cada una de ellas en sus respectivos países con asesinatos de personas, detenidos desaparecidos, violaciones de mujeres detenidas, torturas que en muchos casos con resultados de muerte y detención de personas en múltiples campos de concentraciones.

La Democracia, a través de la soberanía del pueblo, le entrega el destino de la legislación política y gobernabilidad, por medio de las estructuras y servicios del Estado, a los partidos políticos donde manifiestan sus tendencias ideológicas de derecha, centro o de izquierda, en un sano juego democrático, donde la ética no puede estar separada de la política, sin embargo es responsabilidad de la política el cuidar la Democracia y empatizar y satisfacer las necesidades de dignidad y justas demandas de la gente, sus DD.HH. y sus Derechos Fundamentales, para no permitir el surgimiento de estos nefastos extremos, y no caer en la tentación en un extremo control de la sociedad civil, que sólo conlleva a que se posicionen gobiernos dictatoriales de extrema derecha o de extrema izquierda con las muertes, torturas y desapariciones de justos y pecadores, que conllevan estos regímenes que siempre están al acecho.



Carlos Cabezas Gálvez Escritor y ensayista