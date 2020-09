Deporte 01-09-2020

Los goles del viento en Linares



El selecto grupo de los goleros que han convertido goles de arco a arco.

Nunca Eolo, el dios del viento, había estado tan aliado a un equipo en un partido de nuestro balompié, ni tampoco había sido tan protagonista. Ese día se vistió de “Toro Albirrojo”, porque en esa oportunidad, en vez de controlar las tempestades, como lo dicta la mitología helénica, se asoció con los maulinos, aún más específicamente con los jugadores Luis Tapia Osses y Ricardo Lee del Campo.

Recuerda Luis Tapia, arquero de Deportes Linares (Lister Rossel) desde 1972 a 1983, siendo el único club del profesionalismo en el que jugó: “Fui descubierto jugando de arquero en el patio de mi casa, por un legendario de los albirrojos, Adolfo Águila, el cual me desafió a atajar un informal penal, pateado al ángulo, en el que volé con mano cambiada, desviándolo, causando la impresión del crack linarense”. Águila me sugirió ir a probarme a las inferiores del Lister (1971), lo cual en primera instancia no realicé, pero sí despertó en mí el comenzar con una carrera futbolística, ya que con 16 años nunca había jugado en ningún equipo de fútbol, por lo que me considero un jugador atípico, que no tuvo formación, ni hice divisiones inferiores”.

Luis Gonzalo Tapia Osses, nacido un 9/02/1955 en Linares, llegó a Lister Rossel en 1972, con 17 años, a jugar en ese entonces en el campeonato de Fútbol Joven de la Asociación Central, y en un partido en un estadio de Collao lleno, ante Deportes Concepción, de preliminar del primer equipo del “León de Collao”, jugó óptimamente, lo que lo catapultó a ser citado al primer equipo por primera vez, a fines de 1972, yendo a la banca, lo cual fue el inicio de un hermoso ritual, que se repitió durante 12 años, alternando con arqueros como Carlos Luarte, Exequiel Chávez, Guillermo Valle o Marco Cornez.

Tapia me relata en una extensa conversación telefónica, en la que se muestra muy locuaz, que como él dice, que recordar lo saca un poco de su rutina laboral, la cual para él no ha sido interrumpida en época de contingencia sanitaria: “En ese partido en Collao anduve muy bien, fui nominado a la Selección chilena Juvenil, que se preparaba para el Sudamericano de la categoría de Chile en 1974 junto al central albirrojo Luis Pacheco, pero los dirigentes ocultaron dicha nominación para que no asistiéramos, porque tenían miedo a que algún equipo nos pudiera “tentar”, debido a nuestro buen momento”.

El 21/06/1981, por la quinta fecha de la primera rueda del torneo oficial de Segunda División, jugaron en Linares, el local contra Huachipato, duelo ganado por Deportes Linares por 4-3. Fue a los 35 minutos, con Deportes Linares buscando el empate, y luego del 0-1 transitorio de Juan Carlos Rodríguez Altamirano para Huachipato, cuando Ricardo Lee, luego de un ataque frustrado de los “Toros” por la defensa acerera, envía la pelota al córner, el cual es ejecutado desde la esquina surponiente. Lee, con su zurda exquisita y con la colaboración del viento, ejecutó el cobro, quedando el arquero Fairlie pasado y la pelota se coló en el vértice del segundo palo, desatando la celebración espontánea ante ese gol inédito en Linares. Los 797 asistentes sorprendidos y eufóricos, emitieron un estridente grito de pasión, por el gol olímpico de Lee, cuya denominación deriva del gol de Cesáreo Onzari (Argentina), encajado en 1924 a los campeones olímpicos vigentes (Uruguay), motivo por el cual ese tipo de gol adquiere esa denominación. Su hijo, el arquero Miguel Ángel Onzari, jugaría en Colo Colo y saldría campeón de Chile en 1972, su único año en el club.

Ricardo Lee del Campo (1964-2009), jugó en Deportes Linares, O’Higgins, Huachipato, Universidad Católica, Deportes Antofagasta, Coquimbo Unido, Rangers y Audax Italiano. También defendió una Selección Chilena B, que jugó la President’s Cup de Corea en 1987. En el año 2009, a los 45 años Lee, fallece de E.L.A. (Esclerosis Lateral Amiotrófica), enfermedad degenerativa que lo aquejaba desde hacía un tiempo.

Fue un momento surrealista el evidenciado por los hinchas aquella lluviosa y gris tarde otoñal en Linares, sin saber que ocho minutos después vendría un fenómeno aún más sui generis para nuestro fútbol. Con la inquietud del empate, y con un partido que no había tenido muchas llegadas a las porterías, quizá por efecto del temporal de lluvia y viento que se estaba produciendo, y que, según las crónicas de prensa de la época, se pensó en no jugar, hasta que finalmente se optó, por lo contrario, sin saber el árbitro Juan Carvajal, que su decisión lo haría testigo de un partido inédito en el profesionalismo del fútbol chileno. Luego de una devolución del central Luis Pacheco, el portero Luis Tapia, pensando en “ganar” metros, producto del mal estado de la cancha, semi inundada, con el viento a favor, optó por pegarle al balón fuertemente, luego de su saque de valla.

Luis Tapia señalaría: “La pelota estaba pesada, sorprendentemente se elevó mucho y al llegar al área, bajó repentinamente, dio el bote a unos 5 metros del área grande, con un bote no demasiado alto, pero de todas maneras pilló adelantado a ‘Pancho’ (Francisco Fairlie). Yo no lo creía, hasta que Carvajal pitó y apuntó la mitad de la cancha”. El clima, el viento, el azar, o Eolo, nunca sabremos cuál fue el factor que intervino para que Deportes Linares, a los 43 minutos del primer tiempo, fuera ganando por 2-1, en las condiciones antes relatadas. “Al final del partido me acerqué donde ‘Pancho’ Fairlie, y vi en él la frustración y le dije, “’Pancho’, pudo haber sido en cualquiera de los dos arcos”, para en cierta forma poder amortiguar su afrenta como arquero, luego del gol olímpico y gol de arco a arco. Francisco Fairlie nunca lo superó y con el tiempo se transformó en una tortura que los medios le hablaran de dicha tarde en Linares”, recuerda Tapia.

El partido continuó y se jugó con lo que implicaba una cancha inundada y con un viento importante. Terminó 4-3 a favor de los de El Maule, con goles de Luis Silva y Jorge Aburman, y para los acereros un hat-trick de Juan Carlos Rodríguez, quizá como un dato más, para sumar a este particular partido.

Agradecimientos a Gonzalo Flores por esta importante nota del condimento esencial del fútbol, el gol.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo





DEPORTES LINARES 4-3 HUACHIPATO

21/06/1981. Fecha 5 Segunda División 1981. Estadio Fiscal de Linares. Público 797. Árbitro Juan Carvajal. 15:30 hrs.

Deportes Linares: L. Tapia; Godoy, Zumelzú, Pacheco, Martínez, Rojas, Silva, Pérez, Aburman (A. Tapia), Bonhomme y Lee (Pedroso). DT Tucapel Bustamante.

Huachipato: Fairlie; Durán, Avilés, Rivera, Delgado, Muñoz (Contreras), Cáceres, Prieto, Ortega (Tapia), Ormeño y Rodríguez. DT Luis Vera.

GOLES: Rodríguez 5’, Lee 35’, L.Tapia 43’, Silva 53’, Aburman 66’, Rodríguez 87’ y 89’.

Tarjetas Rojas: Bonhomme 26’ (L) y Ormeño 31’ (H).