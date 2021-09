Social 19-09-2021

Los grandes inventos que revolucionaron la conducción actual

En un año marcado por grandes inventos, siempre es bueno recordar los orígenes. Conoce 4 inventos ayudaron a desarrollar la conducción como la conocemos hoy.



Durante el último año hemos visto en tiempo real cómo se desarrolla un gran aporte para la humanidad, como las vacunas para combatir el Covid-19. Un avance tecnológico que, probablemente normalicemos, tal como lo hemos hecho con muchos otros descubrimientos e inventos. Por ejemplo los autos, desde su invención han evolucionado y mejorado, siendo lo que conocemos hoy algo muy diferente a sus inicios. Sin embargo, se han vuelto tan parte de nuestra vida que ya no pensamos en esos tiempos cuando no existían.



“Los vehículos han evolucionado de la mano de las personas y sus equipamientos, permitiéndoles ir más allá no solo físicamente, sino también en la capacidad de desafiarse para innovar y adaptar el producto a las necesidades y gustos” comenta Isidora García, PR de SAIC Motor Sudamérica, dueño y fabricante de MG.



Estas son algunas de las transformaciones básicas que han recibido los vehículos y que hoy consideramos cotidianos.



Limpiaparabrisas

Es impensable que un elemento tan útil como este no existiera y que la gente tuviera que sacar la cabeza fuera del auto para poder manejar en un día de lluvia. Para evitar esta situación, Mary Anderson inventó en 1903 el primer limpiaparabrisas y en 1916 se convirtió en un estándar para el resto de los vehículos.



Cinturón de seguridad

Es uno de los elementos más esenciales en la actualidad y su uso ha logrado salvar vidas de millones de personas en el mundo. Este invento se le atribuye a Nils Bohlin, ingeniero sueco que ideó el sistema que actualmente conocemos de tres puntas, afirmando la cadera y clavícula del pasajero.



Caja de cambio automática

La caja de cambio automática es cada vez más habitual y suma más adeptos por su comodidad. Su invención se remonta a 1921, cuando el candiense Alfred Horner presentó su transmisión para automóvil que utiliza aire comprimido para cambiar de marcha. No fue hasta 20 años después, en 1941 que debido a la crisis americana de Wall Street, buscando salida al periodo negro, un famoso fabricante de vehículos crea la caja Hydra-Matic que, auqnue no fue la primera caja automática creada, sí fue la primera en funcionar y ser comercializada en masa.



Calefacción

Para mejorar la temperatura dentro del vehículo, en 1893 Margaret A. Wilcox, una de las pocas mujeres ingenieras de la época, se le ocurrió un sistema de calefacción que llevaba aire caliente desde el motor hasta el interior del auto. A pesar de que la apertura no se podía regular, la idea fue muy útil y desde entonces ha evolucionado hasta donde la conocemos actualmente.



Intermitentes

Este invento lleva un poco de glamour, ya que fue hecho por la actriz canadiense Florence Lawrence. Con una gran afición por los autos, fue ella la que creó lo que sería el primer sistema de indicación de cambio de dirección. Para esto incorporó unos brazos al parachoques trasero de su auto, que ayudaban a actuar las luces mediante unas palancas para anunciar la intención de doblar. No solo eso, también inventó el precursor de la luz de freno, ya que agregó un dispositivo que levantaba una señal de “Pare”, cuando pisaba el pedal del freno.



Neumáticos más resistentes

Lo que actualmente conocemos como neumático fue, como muchos descubrimientos, un accidente de la ciencia. En manos de Stephanie Kwolek, científica poláco-estadounidense, nace una fibra extraordinariamente fuerte y ligera que se utilizó para la construcción de neumáticos de vehículos. El material base, que parecía ser un producto de desecho, resultó exitoso cuando Kwolek le pidió a un técnico que lo probara, y terminó demostrando que era inmensamente fuerte para su peso. Ella y su equipo pasaron varios años refinando, y lo que se conoce como Kevlar estuvo disponible en 1971.



Es así como estos inventos, entre tantos otros, han revolucionado la conducción. En mano, y mente, de mujeres y hombres que desafiaron los límites y dejaron volar su imaginación para mejorar su entorno. Sin embargo, los cambios en los vehículos no se producen solo en la invención, sino también en la forma de ensamblarlos, sin ir más lejos, hay fábricas que hoy funcionan solo con mano de obra femenina, como MG Motor India.



“En un desarrollo que viene como testimonio de la paridad de género en los lugares de trabajo, MG Motor India fabricó un automóvil con un equipo exclusivo de mujeres, demostrando que no importa el género y que las habilidades son las mismas” declaró orgullosa Isidora García, PR de SAIC Motor Sudamérica, dueño y fabricante de MG.