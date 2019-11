Crónica 26-11-2019

Los Gremios del rodado entregaron declaración pública

“Los Tres Poderes del Estado son quienes tienen la responsabilidad de garantizarnos Derechos Básicos a Todos, y hemos venido a informarles que eso no está ocurriendo en nuestro ámbito. No estamos aquí por un asunto meramente policial. El más importante asunto político que sacude al país, es recuperar el Orden Público. Que manden los Poderes del Estado y no la turba.



-Consta la conciencia de quienes transportamos bienes y personas por las carreteras del país. Nos hemos negado a sumarnos a la paralización de actividades. Los violentistas saben que si cortan el país en pedazos, se acabó Chile. No habrá aprovisionamiento de mercaderías, medicamentos y otros bienes, esenciales para la vida diaria de los chilenos, no habrán exportaciones (es el tiempo de la fruta), ni importaciones, ni movimiento de personas. Chile se transformaría en una suma de islas de autosubsistencia que, Ustedes sabe bien, es algo que llevaría al caos al país en pocos días.



Han intentado convencernos de distintas formas para que paremos. No lo han logrado. Los Camioneros y Autobuseros sabemos que si en estas circunstancias paramos, Chile, su Democracia y sus Instituciones Terminan de Desmoronarse.



Pues bien, sin embargo, llego la hora de decirles que es inminente nuestra paralización. No porque la queramos, sino porque las carreteras de Chile están siendo tomadas impunemente por quienes quieren pararlas. La coerción, es decir, la presión violenta para forzarnos a parar contra nuestra voluntad, ha comenzado a copar las carreteras de Chile.



Quienes gobiernan, están siendo incapaces de garantizarnos poder circular. Carabineros están paralizados y desbordados. Es ella, la coerción, que está pasando a imperar en las carreteras de Chile.



No venimos a pedirles protección policial. No venimos a pedirles que repriman. No venimos a pedirles organizar convoyes armados como solución. Es algo más profundo que eso, venimos a pedirles que no dejen de gobernar Chile, porque están a punto de hacerlo. Venimos a pedirles, respetuosamente, que asuman la responsabilidad para la cual han sido puestos por la ciudadanía en sus cargos.





- Alguien dijo: Quien tolera el desorden para evitar la guerra, a poco andar deberá enfrentar el desorden y la guerra”.



Sergio Pérez Jara

Presidente Confederación Nacional de Transporte de Carga