Social 29-03-2019

Los Héroes entrega recomendaciones de seguridad para realizar cobro de bono marzo en sucursales

La caja de compensación comunicó una serie de medidas para entregar una atención segura, expedita e inclusiva a todas las personas que reciban este beneficio.

Caja de Compensación Los Héroes, junto con disponer de una serie de medidas para brindar una atención segura y expedita a quienes acudan a las sucursales pagadoras del Bono Marzo, entregó una serie de recomendaciones mínimas de seguridad para evitar que los beneficiados sean víctimas de estafas callejeras u otros problemas al momento de recibir el dinero.

En ese aspecto, las recomendaciones van desde ir a la sucursal acompañado de una persona de confianza, hasta otras medidas como no transitar por lugares solitarios o poco frecuentes, no recibir alimentos ni bebidas o contar el dinero en la ventanilla, para luego guardarlo en un lugar seguro antes de salir.

Al respecto, la gerenta comercial de Caja Los Héroes, Soledad Masalleras, aseguró que “para nosotros es fundamental la calidad de servicio que entregamos en nuestras sucursales en todo el país, así como la seguridad en el pago. Es por esto que procuramos orientar a los beneficiarios para que adopten todas las medidas necesarias para evitar complicaciones. Junto con esto, hemos robustecido nuestra dotación de cajeros y guardias en nuestras sucursales, continuando con nuestro trabajo de casi una década apoyando al Instituto de Previsión Social (IPS) en el pago de estos beneficios”.

La ejecutiva destacó el trabajo realizado por Los Héroes para lograr un pago más inclusivo y con mayor accesibilidad. De esta forma, actualmente más del 70% de sus sucursales ya cuentan con cajas y baños modificados pensados especialmente para atender a personas con discapacidad, lo cual será replicado en todas sus sucursales durante este semestre.

En definitiva, Caja Los Héroes invitó a todos los beneficiados por el bono marzo a acudir a sus sucursales para cobrar el beneficio, siguiendo las siguientes medidas de seguridad:

1. Acuda a la sucursal acompañado de una persona de confianza.

2. Consulte sólo al personal autorizado.

3. Cuente el dinero en la ventanilla y guárdelo en un lugar seguro antes de salir.

4. No olvide sus documentos en la caja.

5. No entregue información personal ni dinero a desconocidos.

6. Manténgase atento al abandonar el recinto.

7. No reciba alimentos ni bebidas fuera de la sucursal.

8. En caso de emergencia mantenga la calma y siga instrucciones del personal a cargo.

9. No transite por lugares solitarios o poco frecuentes.

10. Diríjase a su domicilio y evite realizar compras en la calle o pagos en lugares muy concurridos.