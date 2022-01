Opinión 27-01-2022

LOS HOMBRES DE LA HUELLA





Valles, cajones, quebradas, serranías y montes son el hábitat del arriero de montaña ... Perros, caballos, pilcheros y mulares, sus inseparables compañeros junto al piño de vacunos, caballares o chivos .



Los hijos de la cordillera llevan en su arreo un legado ancestral de cientos de años que los convierte en una casta aguerrida y valerosa, distanciada de la idiosincrasia del huaso de salón. Y es que la cordillera tiene códigos que sólo los arrieros manejan ...



Hombres de la huella curtidos de sol, ventisca, lluvia, nieve y silencio que cada noviembre repiten el ritual de trashumancia, arreando el piño a las alturas andinas en busca de veranadas de abundante forraje para sus animales.



Las veranadas son sinónimo de refugio por los meses de verano, donde permanecen pastoreando hasta que las primeras lluvias y nevazones de abril les indiquen que es tiempo de retornar hacia los valles de invernada .



El arriero sabe de vicisitudes y asperezas del camino, de noches estrelladas al calor del fogón, de mates que de mano en mano van contando historias de travesías épicas al lomo del caballo, de tormentas , nevazones ,cerrazōn y paisajes de belleza inconmensurable en tierra del cóndores y pumas.

El arriero sabe que lo suyo, más que un oficio, es una forma de vida a la que no está dispuesto a renunciar a pesar de la indiferencia de quienes no entienden la trascendencia que encierra este rito atávico que se repite año tras año como el ciclo de la vida.



Un acto de alto valor cultural, que no puede ser visto como un insumo más de una compulsiva oferta turística , porque arriba en la cordillera, los hombres de la huella llevan en su arreo, el eslabón que nos conecta con nuestros ancestros, con nuestra historia fuertemente ligada a los Andes, con nuestra valiosa identidad rural, campesina y huasa ...en definitiva, con nuestra esencia!!!



Los arrieros del Maule, son un patrimonio invaluable que requiere de una urgente puesta en valor para situarlo en el lugar que le corresponde en la geografía patrimonial de nuestra Región.....





Leo Albornoz

Managment en turismo