Opinión 22-02-2018

Los humanos no estamos solos en el universo.

Más que un deseo subjetivo, la afirmación con tintes de ficción alienígena que titula esta columna se presenta como un intento visibilizador de una agónica realidad. Una verdad incuestionable que, sin embargo, se ha visto camuflada por las particulares características de un episodio temporal específico que intenta velar el mundo desde su construida y autofundamentada visión. Perspectiva totalizante que ha puesto al ser humano en lo alto de una escala propia, independiente, solitaria, donde sólo él puede ser parte, nombrando, cuantificando el mundo desde una jerarquía artificial que pretende alimentar los infinitos deseos de un falso camino de supervivencia. En su sordo y velado andar ha sentido el imperioso deseo de buscar más allá de sus fronteras físicas, acompañantes que permitan la creación de nuevas necesidades, atrofiando en su origen las cada vez más débiles señales de aquellos que desde siempre, y por mucho sin pedir nada a cambio, han estado presentes posibilitando la existencia de quienes con su sobrevalorado razonamiento actúan sin sentir.

A pesar de ser explícitamente una fragmentación cultural moderna la del ser humano con el cosmos, estas configuraciones mentales que condicionan su accionar, han permeado los más recónditos espacios sociales, donde la premisa fundamental es la mercantilizacion y aprovechamiento del entorno para beneficio exclusivo de quienes adhieren a tales concepciones, sin miramientos hacia sus congéneres o a aquellas otras manifestaciones de la vida que difieren en forma y sentido de existencia, al punto de ridiculizar a todos quienes no promulguen el credo economicista. Cuasi religión que pone el Capital en el centro y donde no existe, hoy en día, más mandamientos que los de la libertad para el flujo monetario, aunque debemos ser justos y aceptar la ingeniosa detonación de las potencialidades humanas, donde la ciencia y la tecnología se erigen como sus máximos exponentes. Sin embargo, los costos del libre albedrío son demasiado altos y no justificables, el beneficio humano a costa de los que no lo son, es algo que no puede seguir ocurriendo, por lo menos no como hasta ahora. Por ello, es imperativa una recontextualización de las relaciones entre el ser humano y el espacio en el cual se desenvuelve, donde sus componentes son subyugados a una mera función de recurso. Esta asimetría de las relaciones ha originado una desorientación acerca del lugar que se ocupa en este viaje, viendose a si mismo como externo e independiente a las vicisitudes del trayecto, provocando la ahora urgente necesidad de revertir el sistemático maltrato al planeta que genera esta errónea concepción de la realidad. El método científico hace mucho que determinó las nefastas consecuencias a largo plazo del accionar humano, sin embargo, la urgente necesidad de alimentar las predicciones del metarrelato en el que se ha convertido la economía moderna, ha imposibilitado la toma de medidas efectivas que permitan resarcir sus nefastos efectos.

Sabida es la conducta de un lobo que se aleja de la manada y comienza a actuar por su propia cuenta, pierde el sentido de comunidad y empatía ante las necesidades del grupo, metáfora de la matriz cultural en Occidente moderno que construye, aunque resulte paradójico, a una humanidad de lobos solitarios, que rechazando a quienes los hacen ser aquello que son, intentan valerse por sí mismos, sin reconocer que en su profundo interior lo saben: muerte temprana. Una extinción que la humanidad vislumbra pero la temporalidad vital individual lo reniega en su afán lucrativo, el cual se basa en una maximización de ganancias a como dé lugar, es decir, renegando su natural coexistencia horizontal con otros seres y materialidades, invisibilizando su presencia como habitantes plenos de la tierra y estableciéndose en un falso sitial de importancia, donde un planeta entero se imagina como exclusivo para su provecho. Ingenuidad propia de una novel especie que, sin embargo, muchos creemos debe acelerar su proceso de madurez, pues su pueril egoísmo ya no tiene cabida en este espacio.

Nuevas formas y tipos de relaciones deben establecerse entre la especie humana y la infinidad de trayectorias vitales que le acompañan, donde el énfasis debe estar puesto en el reconocimiento y aseguramiento del cohabitar. Un armónico establecimiento de reciprocidades que posibilite el libre devenir cultural y natural, reconociendo derechos y deberes más allá de las formas que expresan su existencia. Pautas claras de reconocimiento relacional donde la vida se instale en el centro, permitiendo una reconexión con el mundo, haciéndonos parte de él, no como meros extractores de un reservorio cuasi infinito al cual moldeamos a nuestro antojo.



Nicolás Sánchez Preisig

Antropólogo

Co-Fundador Fundación Hualo

www.fundacionhualo.cl