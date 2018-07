Deporte 12-07-2018

Los Infantiles a la cancha: Comienzan las eliminatorias regionales en sub 13 y sub 17

La AFAL de local y la Zavala de visita

Este largo fin de semana estará marcado por la primera fase del torneo de selecciones en categorías segunda infantil y sub 17. Las selecciones linarenses han trabajado bastante bien en la previa. En la Afal la sub 13 estará a cargo de Carlos Chacón, en tanto que en la sub 17 el responsable será Albert Chacón, técnico con bastante experiencia en el tema formativo, además que también estuvo en la banca en la definición del campeonato regional en Serie de Honor, donde Diablos Rojos estuvo a punto de haber logrado el título.

En torno a este nuevo proceso el estratega sub 17, señaló que “lo asumo con gran responsabilidad, debido a la confianza que una vez más le ha entregado la dirigencia de la AFAL, quienes ya conocen el trabajo que hemos realizado. Este ciclo partió en el mes de mayo y tenemos mucha confianza que podemos llegar muy arriba. Nos gustaría llegar al nacional en la ciudad de Zapallar, pero esto recién está comenzando”.

La Selección de la Víctor Zavala Bravo, por su parte, está dirigida en la categoría sub 13 por la dupla integrada por Felipe Cifuentes y Luis Pacheco. Y en la sub 17, Enrique Castro en compañía de Luis Durán. Ambas categorías esperan realizar una digna campaña porque saben que tienen que mejorar ya que en las últimas ediciones han quedado en deuda y viendo como la AFAL ha trepado a lo más alto. Por eso esta será sin duda como lo ha señalado el timonel de la Asociación Víctor Zavala Bravo, una prueba de fuego porque ambos técnicos conocen a los jugadores y realizado una buena preparación.

CARTELERA

Sábado 14 Julio

San Rafael - Longavi 14:30 horas

Linares - Talca 14:30 horas cancha: San Luis

Curepto – Cauquenes

Hualañe – Víctor Zavala Bravo

Pelarco – Retiro

San Clemente - Chanco

Sagrada Familia - Constitución

Teno – Abate Molina

Yerbas Buenas – Empedrado 15:00 horas

Colbun Machicura – Villa Alegre

Rauco – Lontue

Rio Claro - Pencahue

Romeral – San Javier

Lunes 16 Julio

Parral – Curicó

Maule - Molina



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo