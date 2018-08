Opinión 11-08-2018

Los lados de una raya

Hay dos o tres recuerdos que no se desvanecen aún de mi memoria, pese a los años transcurridos. Siguen prendidos allí, entre los antiguos días de mis “preparatorias” en la escuela N°3 y en el Liceo de Hombres de Linares. A este último se entraba desde la calle Manuel Rodríguez, lugar donde hoy abre sus puertas la Escuela España. Su patio principal, donde había un par de inmensas palmeras, estaba rodeado de viejas columnas de madera. En este colegio enseñaban maestros tales como don Domingo López Chandía, Héctor “chilifico” González, el loco Basilio Ortiz y don Próspero Villar. Recuerdo también a algunos compañeros como Juan Alfonso Alonso Bastos, Napoleón Ahumada, Luis Martínez, el ‘pichón Troncoso’, Mario Toledo Castillo, el ‘pickle’ Mora y los mellizos Mario y Eddie Sánchez Lorca.

Los recreos de las preparatorias eran siempre acortados por los clásicos juegos a la pelota. Se jugaba al Básquet Ball o al Fut BALL. La mayoría de los colegiales no jugábamos estos juegos: sólo nos dábamos empellones, luchábamos o jugábamos a ‘la lleva’. De cuando en cuando un juego brusco era seguido de una disputa y ésta, en una pelea ‘a combos’. Cuando la riña a golpes no se iniciaba en forma instantánea, no faltaba la llegada de algunos incitadores. Éstos animaban los contendores para que de inmediato “se fueran a las manos”. Su manera de operar era casi siempre la misma: ¡Oye, Rafa!, ¿No ‘queris’ pelear? ¿Así es que le ‘tenis’ miedo al “Congorila”?... Nadie declaraba tan fácilmente que no quería enfrentamientos, porque éstos no arreglaban nada o porque se destruía la ropa o qué se yo. Si alguien decía que no querría pelear, era objeto de toda clase de burlas y lo hacían acreedor al galardón de “miedoso” o “cobarde”. Una vez que los contendores se veían más dispuestos a la riña, pero aún sin lanzar la primera bofetada, uno de los provocadores trazaba una línea entre los beligerantes. Lo hacía con un lado de la suela de uno de sus zapatos. De lo más profundo de su garganta sacaba entonces un grueso escupo y lo lanzaba a un lado de la raya. De inmediato, otro escupo era arrojado al lado opuesto del primero. ¡A ver! Gritaba el provocador mirando a los dos contendientes: estos escupos son sus dos mamitas. ¡Veamos quién pisotea primero la mamá del otro! Altiro venía la primera suela refregándose sobre uno de los esputos. Casi de inmediato, caía una lluvia de ‘cachetadas’ y puñetes… Pero había otra forma más simple con la que el instigador lograba hacer pelear a sus dos escogidos: se trataba de convencer a uno de ellos de llevarse un dedo índice a la boca, de humedecerlo bien con su saliva y avanzar hacia el otro con la intención de “mojarle una oreja”. No había un insulto mayor, una provocación más ofensiva o un ataque más inadmisible que recibir en una oreja el dedo mojado en la saliva de un provocador. Mencioné recién los nombres de los mellizos Mario y Eddie Sánchez Lorca. Se decía que eran idénticos. Eran pecosos en extremo. sus amigos decían en broma que, para distinguir a Eddie de Mario, había que contarles las pecas. Sostenían que Eddie tenía una peca más que Mario. Ambos eran muy buenos basquetbolistas.



Cierta vez uno de ellos cometió un ‘foul’ contra un jugador de otro curso del liceo. “a la salida, te las vas a ver conmigo en la alameda”, fue la tajante amenaza de Novoa contra Mario Sánchez. La suerte se veía muy adversa para Sánchez: Patricio Novoa era conocido por su habilidad para pelear. A la salida de clases Novoa esperaba a Sánchez. La riña empezó de inmediato. Sánchez hacía amago de atacar, retrocedía, se agachaba y de nuevo pretendía atacar. En el intertanto recibía una infinidad de golpes a mano empuñada sobre su espalda. Al cabo de un rato de sufrir este castigo, un grupo de compañeros pasó a tranco vivo entre ellos. Allí se quedó Eddie y se fue Mario, sin que Novoa se diera cuenta del cambio. Eddie, completamente fresco y reposado, retomó la pelea de su hermano. Novoa terminó por levantar los brazos y declararse derrotado.



(Omar Goulart)