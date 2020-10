Opinión 25-10-2020

Los mandamientos del amor



Cuando los fariseos se enteraron de que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron con él, y uno de ellos que era doctor de la Ley, le preguntó para ponerlo a prueba: “Maestro, ¿Cuál es el mandamiento más grande de la Ley?”. Jesús le respondió: “Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Este es el más grande y el primer mandamiento. El segundo es semejante al primero: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la Ley y los profetas”. (Mt 22,34-40)



Para tener en cuenta…



Durante los cinco últimos siglos antes de Cristo, el Judaísmo se había consolidado en el territorio de Palestina: desde la vuelta del exilio de Babilonia en el 538, y la dedicación del segundo Templo en el 515,-cuya reconstrucción sobre las ruinas del Templo de Salomón había comenzado inmediatamente llegados los repatriados, apoyados en este empeño por Ciro, el Rey de Persia- y contando ya con el texto definitivo del Pentateuco -que había conocido su redacción final en los últimos años del destierro- el Pueblo de Israel, había encontrado una identidad que los definía y separaba de los pueblos circundantes y que le permitía mantener su tradición, a pesar de las fuertes influencias culturales, provenientes de los distintos imperios que dominaron política y militarmente su territorio: los Aqueménidas, durante la dominación persa, recibida como liberación de dominio Babilonio, y los Seléucidas durante el período Helenístico y finalmente desde el año 63, el Imperio Romano.



Durante este largo período se va formando lentamente el carácter de los diversos grupos religioso-políticos que encontramos en tiempos de Jesús: Saduceos, Fariseos y Zelotas (por nombrar a los tres más relevantes); se va acentuando la centralidad de la Ley, tanto en lo referente al culto como a las costumbres, así como también se va depurando minuciosamente su interpretación.



En este último punto, y especialmente entre los Fariseos, de cuyas filas solían salir los Maestros, los Escribas y los Doctores de la Ley, el proceso de depuración y especificación de los casos y de las consecuencias que se deducían de la Ley de Moisés contenida en la Torah, había llegado al extremo de generar más de seiscientos preceptos derivados, que pretendían prácticamente cubrir todas las esferas de la vida del hombre, tanto en lo relativo al culto y a la pureza ritual, como a las prácticas religiosas, públicas y privadas, como en lo referente a las costumbres: desde la dieta hasta la regulación del descanso, desde el modo de reglamentar la vida de la familia hasta las normas que regían la convivencia de la comunidad, las internas (como el trato debido entre los que se reconocían integrantes del Pueblo de la Alianza), y las externas (el trato con los extranjeros, la hospitalidad con los forasteros, etc.)



En la época de Jesús, la pregunta por la recta observancia de la Ley, considerando los múltiples preceptos que había llegado a contener, se había convertido en tema recurrente y urgente en los círculos fariseos; la cuestión acerca de cuál de todos los preceptos o mandamientos de la Ley era el más importante, generaba discusiones en las distintas escuelas rabínicas, emplazaba a tomar posiciones, generaba al interior del propio grupo de los fariseos diversas escuelas de interpretación, que mutuamente se enrostraban el ser, o bien laxas, o por el contrario, rigurosas en demasía.





Los fariseos desconocen quién es el maestro de Jesús, desconocen de dónde puede arrogarse el título de “Maestro”; la pregunta del fariseo no busca tanto dar luces sobre la controversia legal, cuanto desenmascarar a Jesús, del cual, como si fuera poco, había fama de que era uno que relativizaba la observancia aún de los preceptos más centrales, como el del Sábado o los referentes a las purificaciones rituales.



La respuesta de Jesús es una vez más desconcertante para su interlocutor, en lugar de entrar en la disputa que generaría la elucidación del más importante de entre todos los preceptos, elucidación en la que los doctores de la Ley hacían gala de rigurosa precisión y erudición, desplaza la cuestión y la remonta a la fuente: no responde sólo cuál es el más importante, sino cuál es el primero y el segundo de los mandamientos; la repuesta de Jesús sitúa la cuestión en un nivel más alto y profundo.



La respuesta de Jesús al fariseo que lo interroga acerca de los Mandamientos, parece limitarse a la cita de dos textos del Pentateuco, a saber, Dt 6, 5 y Lv 19, 18. ¿Dónde radica la novedad de Jesús al respecto? En el hecho de invitar a poner la mirada en la esencia de la Ley, y no en la minucia legalista; en el volver a situar el tema de la Ley en el primero, más amplio y profundo plano del proyecto de Dios para la humanidad, proyecto que no es otro sino la invitación a vivir de cara al Señor, respondiendo al amor, al agape primero, con la diseminación del mismo, volcando la mirada desde Dios -de cuya imagen la humanidad es portadora- al hombre, reconociendo en cada uno, alguien familiar y cercano, un prójimo; sobre quien derramar, y con quien compartir, lo que hemos recibido de parte del Señor.





No podemos elegir entre ambos: mentimos a Dios y a la comunidad –y nos engañamos a nosotros mismos- si, en virtud de una supuesta irrestricta y celosa custodia del primer mandamiento, desconocemos el que nos vincula con aquellos que el Señor ha puesto a nuestro lado; nuestra religión se convierte en farsa e insulto, si por una parte predicamos el Nombre –y en nombre de- Dios, y al mismo tiempo –argumentando razones de cualquier tipo- oprimimos, engañamos, nos burlamos o abusamos de la confianza y de la conciencia de aquellos que han sido puestos a nuestro lado para aprender a caminar con ellos, para ayudarlos y dejarnos sostener por ellos en el peregrinar. No se vive y honra el primer mandamiento, si no se pone en práctica, a conciencia, con lucidez y heroísmo, el segundo.



Estos dos mandamientos son para Jesús el soporte fundamental, no inventado tras largos siglos de reflexión de los primeros escritores sagrados y luego de los profetas, no el fruto maduro de la meditación humana, sino precisamente los que, revelados, hacen posible que, a medida que la humanidad continúa madurando, vayamos descubriendo cada vez más profundamente cuán implicados están uno con el otro, de qué modo no es posible decir que se vive el primero si éste no se manifiesta a través de las acciones concretas que exige el segundo, y en qué medida pretender vivir el primero al margen del segundo, para excluir al que ha sido puesto a mi lado como un hermano, es simplemente fariseísmo y beatería estéril y jamás verdadero amor y celo por el Señor, que lo único que nos exige es la apertura y la capacidad para gozarnos en su amor y difundirlo.



(Raúl Moris G. Pbro).