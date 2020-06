Opinión 26-06-2020

Los niños en el centro, cuidado más allá de la cuna





Debido a la pandemia por Covid-19, muchas madres se ven enfrentadas al dilema de cuidar y proteger a sus hijos sin exponerlos al contagio en contexto en que deben trabajar y muchas de ellas, salir de sus casas para poder cumplir con la jornada laboral. A esto se suma la imposibilidad de contar con redes de apoyo formales (salas cunas cerradas) e informales (familiares) para el cuidado de niñas y niños. En este sentido, no son solo son las madres que están terminando su postnatal, a quienes debe apoyarse con fuerza para permitir que sigan recibiendo un ingreso y puedan cuidar de sus hijos.

La extensión del pre y postnatal no beneficia directamente a los grupos vulnerables ni tampoco abarca a quienes más lo necesitan. Casi cuatro de cada diez subsidios de postnatal entregados, se destina a mujeres con remuneraciones superiores a los $700.000 mensuales y las mujeres de altos ingresos beneficiadas tienen, además, acceso a ingresos aún más altos dentro de su hogar.

En cambio, existe todo un universo de madres y padres, e incluso cuidadores de niños que van desde los 0 años, pero sigue en ascenso que deben enfrentarse en la misma disyuntiva de proteger a los niños y poder trabajar para generar ingresos que no tienen alternativas.

Para ello y pensado en todas las familias chilenas más allá del postnatal, el Gobierno y los partidos de Chile Vamos han estado trabajando en una propuesta que considera medidas efectivas y responsables para solucionar el grave dilema al que se enfrentan los cuidadores.

La propuesta de Gobierno consiste en no discriminar, definiendo una protección amplia para todos los niños menores de seis años cuyas madres, padres o cuidadores son trabajadores formales. Esta medida permitirá llegar a casi 40 veces más niños que un postnatal tradicional (propuesta cubre a cerca de 850 mil familias, versus un postnatal que logra cubrir solo a 22 mil padres). Además, la idea considera que este beneficio se complemente con el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) en casos determinados.

Asimismo, la iniciativa protege a todo trabajador que tengan el cuidado personal de niños en edad preescolar, otorgándole la protección de no ser desvinculados ni terminar la relación contractual (art. 160, 3), en el caso de no poder ejercer sus labores presenciales por tener al cuidado a algún menor.

Y es que la realidad de los chilenos ha cambiado, los cuidados son compartidos y el riesgo no es sólo para los menores de un año. Un proyecto amplio que, sin duda, apoyará de mejor forma a la familia chilena y entregará el cuidado paternal necesario a todo niño y niña, incluso más allá de la cuna.





(Rolando Rentería Moller, Diputado de la República)