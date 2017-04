Opinión 18-04-2017

Los niños imposibles

Es imposible que aquellos sigan los pasos de la hormiga

No han aprendido a doblar las rodillas para escuchar la voz de la tierra

Jamás han agudizado el oído para escuchar las canciones de los cerezos

Ni les enseñaron a cantar la canción del pájaro carpintero

En esas oscuras aulas no oyeron las charlas de las coguileras

Ni caminaron por los senderos donde las hojas secas pintaron sus destinos

La catedral de las aguas y los hielos fueron cosas sin sentido alguno

No conocieron más que de aves muertas y marfiles convertidos en dinero.

Esta es una historia descolorida, triste y que no nos dice nada

Porque cuenta de pobres niños que fueron encarcelados por sus padres

Quienes les impidieron con la ferocidad de inquisidores

Dialogar con otros mozalbetes pobres de pan y de vestuario

Fueron preparados en la altas esferas para gobernar con dureza

Apropiarse sin piedad de toda forma de vida sustentable

Les inculcaron con profunda convicción la superioridad de su destino

Los criaron con la verdad irresoluta de gozar de sus conquistas familiares

Indicáronles los sitios permitidos y las yuntas que podían aspirar

La religión y los partidos que les eran propios aceptar y respaldar

Ellos aprendieron en los laboratorios y universidades

Que todo tenía un valor intrínseco en moneda del Banco internacional

Que había que, por el bien de la familia, ser un emprendedor sin escrúpulo

Y rudo en defender la herencia de generaciones con fiereza y sin claudicar.



Hoy las aguas corren como siempre ha sido para el niño a orillas del canal

Los peces saltan por doquier y las mariposas van de flor en flor

Los últimos copihues tintinean su inocencia escondidos tras las quilas

Las libélulas juegan al pillarse y las hormigas trabajan sin cesar

Mientras el oscuro niño ha salido de su pupa con un título impreso

Y se apresta a conquistar y convertir en tintineantes pesos

Ese mundo que jamás su dios y su partido le enseñaron a respetar

Ese paisaje con forma de moneda, de divisa y de acciones de la Bolsa

Esos silvestres seres autónomos que son carne y leña para sus calderos

Esos nuevos sirvientes y esclavos dispuestos a cargar los bultos por el camino

De los nuevos conquistadores de los cavernarios seres primitivos

Que necesitan la luz de la cultura y de la fe de los imperios

Mientras el río corre y corre

un pato silvestre muere degollado por una bolsa de polietileno

Que el nuevo hombre ha desechado un furtivo día de camping.