"Los niños no lloran", "No corra como niñita": Las expresiones sexistas que buscan evitar en los colegio

25-05-2018

"Los niños no lloran", "No corra como niñita": Las expresiones sexistas que buscan evitar en los colegios

s

Bajo el contexto de la agenda de equidad de género impulsada por el Presidente Sebastián Piñera y las movilizaciones feministas a lo largo del país, la Municipalidad de Santiago realizó la primera jornada de capacitación en Lenguaje Inclusivo no Sexista. La instancia, encabezada por el alcalde Felipe Alessandri y donde participaron representantes de las 44 escuelas y liceos de la comuna, busca evitar la discriminación al interior de los establecimientos a través del lenguaje. Esta capacitación busca sociabilizar a los profesores y directores, con el objetivo de que estos transmitan estas conductas a los alumnos. "Estos cambios, que pueden parecer insignificantes en el uso del lenguaje, generan una realidad muy distinta, por eso tenemos que ir aprendiendo y creo que la educación sexual no sexista llegó para quedarse", indicó Alessandri. "Esto es un cambio cultural que va tardar un par de años en estar internalizado en los profesores. Los niños son como esponja y absorben muy rápido, por eso es importante capacitar a nuestros actuales profesores que fueron formados en una educación más antigua", agregó el edil. De esta manera, a partir del programa "Por una Educación Sexual no Sexista en Santiago", se hizo un listado de ejemplos considerados ofensivos. Estas son las expresiones: - ¡Siéntate como señorita! - Eres muy sensible para ser hombre - …seguro, está en sus días - "Los niños no lloran" - Este juego es para niñas - No corra como niñita - Mira que buen papá, hasta le ayuda a cambiar pañales - Las señoritas no dicen malas palabras