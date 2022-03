Opinión 20-03-2022

LOS NIÑOS(AS) Y EL DÍA DE LA FELICIDAD



En la Asamblea General de la ONU, el 20 de marzo del año 2012 se decretó el Día Internacional de la Felicidad, con la finalidad de preservar la alegría y bienestar de los seres humanos; reconociendo, además, ésta como aspiraciones universales de las personas y la necesidad de su inclusión en las políticas de gobierno, entre otras.

Hoy en día, la felicidad la vemos amenazada, especialmente por los tiempos de crisis que atravesamos. Hablar de felicidad en esos términos es difícil, cuando día a día sufrimos por los estragos de la pandemia, las noticias de guerra, la migración en busca de nuevas oportunidades, el cambio climático, etc., que nos afectas directamente. Con ojos de adulto es más recurrente esperar que la felicidad sea perdurable e incluso se asocia a materialidad, ausencia de contrariedades o conflictos. Pero hay un grupo humano de menor edad que entiende la felicidad con más simpleza y constancia, para ellos(as), la felicidad es más natural, es hacer lo que más les gusta, divertirse al correr, jugar, carcajear, hablar con un amigo(a), pasar tiempo con su familia.

La felicidad puede ser un momento, algo pasajero, una fiesta, algo fuera de la rutina, un imprevisto, a veces imposible de definir; pero aporta alegría y diversión. Lo importante como padres es fomentar y priorizar que nuestros niños(as) se mantengan contentos, es fundamental para que sean niños(as) y luego adultos plenos y que logren disfrutar de la vida.

En la etapa que el niño(a) pasa por las aulas de Educación Parvularia, se concibe como persona singular, sujeto de derechos, en crecimiento y desarrollo de todas sus potencialidades (biológicas, psicológicas, socioculturales). Se les asegura la protección, los cuidados necesarios para su bienestar e interés superior, en conjunto con la familia llamada a otorgarle protección, afecto, estimulación, cuidado y oportunidades para el aprendizaje y desarrollo, para sentirse integralmente bien y así disfrutar su presente.

Cómo fomentar la felicidad en los niños(as) pequeños(as).

• La familia debe educar en positivo a partir del ejemplo: ya que es la forma de aprender a temprana edad. Hablar de lo positivo de las situaciones, aunque, en ocasiones, sean adversas, también se puede obtener una lección de ellas.

• Fomentar la independencia: comenzando por cosas pequeñas como vestirse o comer solo y luego ir aumentando la complejidad.

• Destacar sus logros: por muy pequeños que estos sean, eso le hará sentir valorado. El reconocimiento verbal contribuye a su autoestima.

• Permitirles expresar sus emociones: para que comprendan sus emociones y la forma de solucionar el sentirse de una manera o de otra. El control emocional tarda un poco en desarrollarse.

• Evitar las calificaciones o etiquetas: ya que esto no normal y pueden identificarse a la larga.

• Practicar la gratitud y reconocimiento: enriquece el crecimiento en el entorno familiar y favorece la estabilidad mental.

• Manifieste afecto y la comunicación: con una sonrisa, abrazo o caricias, palabras de amabilidad y respeto, recuerde que los niños(as) gozan de aceptación social.

• Y sobre todo pase tiempo con ellos(as): para jugar, para acompañarles en las actividades escolares, jugar con ellos(as), reír, pasear, montar bicicleta, comer juntos para divertirse y atesorar momentos agradables.

No se puede enseñar a un niño(a) a ser feliz, pero sí se pueden potenciar actividades que les gusten, que les haga sentir bien, confortable, amado y que les reporten diversión.





Dra. Sandra Castro Berna, académica de la Escuela de Educación Parvularia de la Universidad Católica del Maule.