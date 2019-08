Deporte 22-08-2019

Los Olímpicos Primos Grimalt serán declarados Hijos Ilustres de Linares

Ceremonia está programada para el próximo lunes 26 de agosto

Fue unánime la votación que realizó el concejo municipal para declarar a los deportistas del Vóley Playa, Marcos y Esteban Grimalt, Hijos Ilustres de la comuna. Los primos Grimalt son parte de una dinastía que ha brillado en el vóleibol por más de 40 años. Tanto Marcos como Esteban, escribieron sus nombres en la historia para Chile, al conseguir la primera medalla de oro en un Panamericano en esta disciplina. Su próximo desafío es poder clasificar a Tokio 2020.

Marcos y Esteban tienen muy claro que para llegar al nivel actual y seguir trabajando, es fundamental contar con un entrenador que esté ciento por ciento comprometido. Y no olvidan a quien fue su entrenador que literalmente los formó: el español Juan Arroyo Núñez (QEPD), quien estuvo más de 40 años ligado a esta disciplina. Como lo señalaron en una reciente entrevista en el Diario La Tercera “Él fue una persona fundamental en el desarrollo de nuestra carrera. Fue totalmente responsable de que Linares hoy sea la potencia que es y eso siempre me produjo mucha admiración, respeto y cariño hacia él. Junto con Marco, tuvimos la suerte de poder compartir una última vez con él hace tres meses. Le pudimos hacer un homenaje en vida ante todos los alumnos y le transmitimos lo que él fue para nosotros. Nos volvió a manifestar que estaba muy feliz de que hayamos logrado llegar a la élite del vóley, a participar de torneos internacionales e, incluso, de Juegos Olímpicos. Para nosotros fue un regalo, porque al final nos dijo que lo que lo ponía más contento de todo era el hecho de haber formado buenas personas. Ese era su objetivo, más allá de lo deportivo”.

A no olvidar que los primos Grimalt, iniciaron su carrera hace 10 años, con la menta puesta siempre en los Juegos Olímpicos, la máxima cita planetaria a la cual puede aspirar un deportista “tenemos que ser sinceros la clasificación a los Juegos de Rio 2016, nos estaba contemplada, incluso casi conseguimos estar en Londres, porque perdimos ante Venezuela. Pero ahora estamos enfocados en ir a Tokio 2020, el horizonte se ve complicado, pero vamos a luchar por esta ahí”.

HIJOS ILUSTRES

Después de su brillante participación en los Panamericanos, donde Marco era la gran muralla en cada partido y Esteban el potente bombardero por sus tremendos saques y remaches. La vida nuevamente los sorprende esta vez con una distinción que quedará en la páginas de la Villa San Ambrosio de Linares. El concejo municipal por unanimidad los ha declarado Hijos Ilustres, ceremonia que se realizará el próximo lunes 26 de agosto, primero en la plaza de armas de la ciudad y luego cerca del mediodía en el Teatro. Una noticia que fue muy bien recibida por los primos Grimalt, que una vez terminado su entrenamiento, agradecieron a toda la comunidad en especial al alcalde Mario meza Vásquez y al concejo municipal: “para nosotros nos llena de orgullo la decisión de declararnos Hijos Ilustres de la comuna de Linares. Un trabajo que iniciamos hace una década con Juan Arroyo, se fue desarrollando y culmina ahora con nosotros con buenos resultados y siempre sumando a este gran proyecto que fue el vóleibol en Linares”, dijo Esteban. Por su parte Marco agregó: “agradecer a todos en especial al alcalde, para nosotros es un orgullo ser representantes de la ciudad en todo el mundo, así que somos unos linarenses más de corazón y esperamos estar juntos el próximo día lunes. Vamos a recordar esos momentos en los cuales una vez que salíamos del colegio nos íbamos caminando rumbo al gimnasio municipal, para entrenar incluso hasta la medianoche, tratando de ser mejores. Siempre ha sido gratificante para nosotros representar a nuestra ciudad”.

ALCALDE

El alcalde Mario Meza Vásquez, expresó que “Marcos y Esteban Grimalt, son dos linarenses que han estado avecindados desde pequeño en nuestra ciudad. Que han llevado el nombre de Linares, donde han jugado en el Vóley Playa, no solamente a nivel nacional, sino que también a nivel mundial. La obtención de la medalla de oro en los recientes Panamericanos en Lima 2019, representan un paso muy importante, para conseguir el objetivo de llegar nuevamente a otros Juegos Olímpicos, en Tokio 2020. Ellos son los mejores deportistas en la historia del deporte de Linares y de la región del Maule, en el amplio sentido de la palabra, por algo son la más importante dupla de vóley playa en el país. Por eso estamos muy contentos, porque el concejo municipal ha recogido nuestra propuesta de declarar Hijos Ilustres, por unanimidad los 8 concejales se manifestaron favorablemente. Por este motivo estamos invitando a toda la comunidad para este lunes a contar de las 11:00 de la mañana en la plaza y con la presencia de los niños estudiantes de nuestra comuna junto a la animación de Fernando Solabarrieta, quien animará el recibimiento que está programado en el frontis del municipio. Y al mediodía en el teatro municipal les entregaremos el decreto que los nombra como Hijos Ilustres de nuestra ciudad. Esperamos contar con todas las fuerzas vivas de la comuna para darle un gran realce a este momento especial, como Marcos y Esteban se lo merecen”.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo